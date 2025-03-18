Акции украинских компаний отреагировали на разговор Трампа и Путина — что изменилось

Украинские акции выросли на фоне беседы Трампа и Путина — детали
На фоне телефонного разговора президентов США и России — Дональда Трампа с Владимиром Путиным — во вторник, 18 марта, индекс украинских акций значительно подскочил. Ведь на повестке дня — мирный процесс и возможность завершения полномасштабной войны.
Об этом рассказало издание "Интерфакс-Украина".
Что произошло с украинскими акциями
Согласно данным Варшавской фондовой биржи (WSE), в понедельник, 17 марта, индекс WIG-Ukraine вырос на 9,43%, а на следующий день показатель поднялся еще на 5,54%. Изменения стали реакцией на телефонный разговор между Трампом и Путиным, которые договорились обсудить потенциальное перемирие между Россией и Украиной.
После утреннего скачка стоимость акций немного скорректировались. По состоянию на 17:00 зафиксировались такие значения:
- Milkiland — плюс 1,36%;
- Agroton — плюс 2,74%;
- IMK — плюс 15,26%;
- KSG-Agro — плюс 1,18%;
- Coal Energy — плюс 4,46%;
- Astarta — плюс 1,78%.
"На Лондонской бирже, где влияние розничных инвесторов меньше, чем на WSE, акции агрохолдинга МХП, крупнейшего украинского производителя курятины, выросли утром вторника на 3,86%, а горнорудной Ferrexpo — на 3,80%", — говорится в сообщении.
Зато на рынке еврооблигаций Украины на фоне переговоров Путина и Трампа ничего не изменилось. Днем, 18 марта, даже зафиксировали снижение котировок на 0,25-0,4% (по данным Франкфуртской биржи).
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, фондовый рынок США резко упал из-за введения высоких импортных тарифов, что вызвало беспокойство инвесторов. Президент Дональд Трамп заявил, что приоритетом является укрепление страны, а не биржевые колебания.
Также мы писали, что акции американских компаний упали на фоне заявлений Дональда Трампа о возможности рецессии. После этого три основных индекса начали день в минусе и закрылись в минусе. Широкий индекс S&P 500 снизился на 2,7%.
Читайте Новини.LIVE!