Акции украинских компаний отреагировали на разговор Трампа и Путина — что изменилось

Динамика стоимости акций. Фото: Pexels

На фоне телефонного разговора президентов США и России — Дональда Трампа с Владимиром Путиным — во вторник, 18 марта, индекс украинских акций значительно подскочил. Ведь на повестке дня — мирный процесс и возможность завершения полномасштабной войны.

Об этом рассказало издание "Интерфакс-Украина".

Читайте также:

Что произошло с украинскими акциями

Согласно данным Варшавской фондовой биржи (WSE), в понедельник, 17 марта, индекс WIG-Ukraine вырос на 9,43%, а на следующий день показатель поднялся еще на 5,54%. Изменения стали реакцией на телефонный разговор между Трампом и Путиным, которые договорились обсудить потенциальное перемирие между Россией и Украиной.

После утреннего скачка стоимость акций немного скорректировались. По состоянию на 17:00 зафиксировались такие значения:

Milkiland — плюс 1,36%;

Agroton — плюс 2,74%;

IMK — плюс 15,26%;

KSG-Agro — плюс 1,18%;

Coal Energy — плюс 4,46%;

Astarta — плюс 1,78%.

Динамика акций IMK. Фото: скриншот

"На Лондонской бирже, где влияние розничных инвесторов меньше, чем на WSE, акции агрохолдинга МХП, крупнейшего украинского производителя курятины, выросли утром вторника на 3,86%, а горнорудной Ferrexpo — на 3,80%", — говорится в сообщении.

Зато на рынке еврооблигаций Украины на фоне переговоров Путина и Трампа ничего не изменилось. Днем, 18 марта, даже зафиксировали снижение котировок на 0,25-0,4% (по данным Франкфуртской биржи).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, фондовый рынок США резко упал из-за введения высоких импортных тарифов, что вызвало беспокойство инвесторов. Президент Дональд Трамп заявил, что приоритетом является укрепление страны, а не биржевые колебания.

Также мы писали, что акции американских компаний упали на фоне заявлений Дональда Трампа о возможности рецессии. После этого три основных индекса начали день в минусе и закрылись в минусе. Широкий индекс S&P 500 снизился на 2,7%.