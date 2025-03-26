Курс доллара в ближайшее время — когда подешевеет валюта и чего ждать украинцам

Обменник валют. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Укрепление гривны, которое началось в январе 2025 года, вселило надежду в украинцев на планомерное удешевление доллара. Однако со второй половины марта курсовые показатели снова пошли вверх. Возникает вопрос, будет ли американская валюта снова падать в цене в ближайшее время.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ждать от курса доллара в Украине.

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Что будет с долларом в ближайшее время

Начиная с 10 марта, официальный курс гривны к доллару неустанно растет. По состоянию на 25 число показатель находится на уровне 41,64 грн/долл., хотя две недели назад американская валюта стоила 41,21 грн/долл. По мнению эксперта, не стоит ждать нисходящей тенденции в марте и апреле 2025 года, так как никаких объективных оснований для удешевления нет.

"Гривна не будет укрепляться. Вопрос в том, как именно подорожает доллар: выйдет ли курс на показатель 42 грн/долл. или не пересечет психологический рубеж в течение следующего месяца. Обратного пути точно не предвидится, поскольку непонятно, как проходят приговоры США со страной-агрессором", — констатировал Алексей Плотников.

Плюс Украина не получала какие-то чрезвычайные финансовые поступления в бюджет, благодаря которым предложение доллара превысило бы спрос. Иными словами, до лета точно будем иметь процесс удешевления национальной валюты. Плюс не стоит забывать о показателе 45 грн/долл., заложенном в госбюджете.

Колебания официального курса гривны к доллару в Украине. Фото: НБУ/скриншот

Когда снизится курс доллара

Очевидно, что Национальный банк взял курс на повышение показателей. Пока неизвестно, каких колебаний на валютном рынке Украины ожидать в перспективе. Однако экономист уверен: американская валюта не будет стоить меньше 41 грн/долл.

Наиболее вероятным результатом является приближение курса к 42 грн в апреле 2025 года. С каждым последующим месяцем значения будут расти, чтобы достичь заложенного в госбюджет уровня. Некоторые эксперты не исключают, что до конца текущего года доллар выйдет на отметку 46 грн.

Напомним, украинцы не могут получить компенсацию за валюту, отправленную на проверку в Национальный банк, если по результатам исследования купюры признают фальшивыми. Владельцы теряют поддельные доллары и евро без возможности возмещения.

Также мы писали, что турецкую лиру не удалось спасти от резкой девальвации. Курс валюты упал на 3,8% всего за пять дней. Центральный банк экстренно поднял процентную ставку, но вместо положительного результата решение ударило по стоимости акций.