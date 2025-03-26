Уникальные доллары со звездочкой могут быть у каждого — что делать с купюрами

Доллары в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцам может попасться специфическая валюта — доллары со звездочкой возле серийного номера. Этот символ печатают возле комбинации цифр с конкретной целью. Хорошая новость в том, что некоторые коллекционеры готовы заплатить за купюры неплохие деньги. Объявления о продаже публикуют на специализированном портале OLX.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких долларовых банкнотах украинцы могут обогатиться.

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Сколько стоят доллары со звездочкой

Американские купюры, на которых напечатана звездочка, стали предметом коллекционирования. За одну банкноту можно получить несколько тысяч гривен. Например, пользователь из Киева опубликовал на OLX предложение продажи наличных номиналом 1 доллар 1957 года выпуска за 545 грн. Цена более чем в 10 раз превысила актуальный курс обмена.

1 доллар со звездочкой за 545 грн на OLX. Фото: скриншот

Другой украинец из Одессы предложил купить банкноту 2 доллара 2017 года за 2 100 грн. Стоимость обусловлена наличием звездочки возле серийного номера. А пользователь OLX в Кривом Роге выставил на продажу купюру номиналом 100 долларов с редким номером и звездой за 8 888 грн.

100 долларов со звездочкой за 8 888 грн на OLX. Фото: скриншот

Можно ли обменять доллары со звездочкой

Согласно информации на сайте US Currency Education Program, специальный символ в виде звезды печатают на банкнотах, которыми заменили поврежденные при печати доллары. Потому что даже идеально отлаженное оборудование и новейшие технологии изготовления денег не снижают до нуля возможность ошибок.

Поэтому звездочка является маркером для обозначения замещенных американских купюр. Она никоим образом не влияет на номинальную стоимость наличных, украинцы могут обменять валюту без ограничений в любом финансовом учреждении по актуальному курсу. А дополнительная комиссия или сниженная стоимость в обменнике из-за символа является незаконной.

Можете попробовать продать специфическую валюту на OLX, чтобы заработать больше денег. Ведь официально такие доллары принимают в банках по актуальным курсовым показателям. Поэтому финансовой выгоды от обычного обмена не будет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинцев могут конфисковать доллары и евро при продаже валюты. Работники финансовых учреждений изымают банкноты, имея сомнения в их подлинности или платежности. Если проверка НБУ признает подделку, то владельцам не возместят стоимость валюты.

Также мы писали, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время. Доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что гривна продолжит девальвировать в апреле 2025 года. Ниже уровня 41 грн курс американской валюты уже не опустится.