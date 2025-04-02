Українці не можуть обміняти 100 доларів 2003 року — що не так з купюрою

Долари в руках. Фото: Pexels

В Україні всі доларові номінали вважаються дійсними платіжними засобами. Банки та обмінні пункти зобов’язанні приймати іноземну валюту, не звертаючи увагу на рік випуску чи дизайн. Підставою відмовити в обміні може бути стан купюр чи сумніви у справжності. Водночас не всі громадяни знають, що номінал 100 доларів 2003 року здатен викликати проблеми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що не так із купюрою 100 доларів 2003 року випуску.

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Деякі українці скаржилися на свавілля фінансових установ, які відмовлялися приймати на обмін 100 доларів 2003 року емісії чи встановлювали подвійний курс, змушуючи клієнтів продавати купюри дешевше. Учасники ринку пояснюють такі дії перевищенням строку існування валюти — понад 20 років.

Водночас не існує жодних законів чи постанов, які би дозволяли обмінникам встановлювати обмеження на купівлю доларів залежно від дизайну, номіналу чи року виготовлення. Іншими словами, відмова, подвійний курс і додаткова комісія кваліфікуються як порушення чинного законодавства.

"Це стосується здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року дотепер", — уточнили в Національному банку України.

Щоправда, фінустанови мають право застосовувати внутрішні розпорядження при обслуговуванні клієнтів. Та ніхто не забороняв громадянам оскаржити рішення обмінного пункту, якщо вони вважають його неправомірним. На законних підставах не прийняти валюту можна у випадку відсутності елементів захисту, сумнівів у справжності купюр чи сильного пошкодження, як от:

розривів у кількох місцях;

подряпин і дірок;

слідів цвілі;

великих плям, які займають понад 50% площі банкноти.

Найкращим варіантом є звернення в державний банк, аби здійснити обмін старої готівки. Там ретельно дотримуються вимог НБУ і не допускають свавілля у внутрішній політиці. Бажано не зберігати долари давніх років емісії, щоб у майбутньому не натрапити на проблеми з продажем.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто ретельно обирати місця у квартирі, щоб заховати іноземну валюту. Грабіжники мають великий досвід, тож знають чимало схованок, де зазвичай власники житла тримають долари і євро.

Також ми писали, що за долари з зірочкою біля серійного номера колекціонери готові заплатити чималі гроші. На спеціалізованому порталі OLX публікують оголошення про продаж іноземних купюр у 10 разів дорожче власного номіналу.