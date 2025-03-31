Де не можна зберігати долари і євро — ненадійні місця для валюти

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро
Чимало українців зберігають іноземну валюту вдома, бо не готові тримати заощадження в банківському сейфі, на рахунку тощо. Але важливо ретельно обрати схованку для готівки, аби вона не опинилася в руках грабіжників. Існують місця, куди зловмисники безумовно заглянуть при пошуках доларів або євро.
Сайт Новини.LIVE розповідає, де категорично не можна тримати доларові банкноти.
Найгірші місця для зберігання доларів
Обираючи схованку для валюти, уявіть себе на місці грабіжника і подумайте, куди першочергово заглянете, шукаючи гроші в чужому будинку. Очевидно, це спальня. Не можна тримати купюри під матрацом, у подушках, під килимом, у комоді/шафі, за дзеркалом або картиною. Навіть квіткові горщики — погана ідея, бо це зони пильної уваги.
На другому місці розташувалися книги. У 2025 році ніхто не ховає долари поміж книжкових сторінок у кімнатній бібліотеці. Надійність місця мінімальна, зате ризик виявлення — максимальний. З таким успіхом можна одразу покласти банкноти біля вхідних дверей.
Наступна локація, яку ретельно обшукують грабіжники — кухня. Не рекомендується ховати іноземну валюту в банках із крупами, холодильнику, морозильній камері чи поміж посуду. Інше табу — під раковиною у ванній чи всередині туалетного бачка, ці хитрощі давно розгадані зловмисниками.
Вентиляційна решітка — поганий варіант для збереження коштів. Там легко знайти пачку доларів плюс місце часто демонструють як домашню схованку у фільмах, серіалах, художніх творах. Нікого не здивує "креативний" підхід.
Рекомендації від ШІ
Ми запитали в ChatgGPT, де українцям не бажано зберігати цінності. Отримали такий список ненадійних місць:
- під матрацом (через ризик пожежі, крадіжки та псування);
- у пластикових пакетах (без доступу повітря купюри можуть злипатися);
- в банку з сумнівною репутацією (існує можливість банкрутства або накладання санкцій);
- на рахунку в нестабільних валютах (обмін доларів чи євро на іншу іноземну валюту може призвести до втрати коштів через девальвацію).
На питання, де найкраще тримати долари, штучний інтелект назвав надійну фінансову установу з гарантією відшкодування вкладів, депозитну скриньку, банківський сейф та перевірені цифрові активи (Stablecoins, USD-рахунки).
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українці можуть продати специфічну валюту на порталі OLX та заробити чималу суму. Номінал 1 долар коштує понад 500 грн, тобто в 10 разів дорожче, ніж за актуальним курсом обміну. Дохід здатна принести валюта з зірочкою біля серійного номера.
Також ми писали, що у власників доларів і євро можуть конфіскувати готівку під час обміну, якщо виникне підозра щодо підроблення грошей. Тоді українці не отримають компенсацію номінальної вартості, а фальшиву валюту віддадуть для розслідування в поліцію.
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