Де не можна зберігати долари і євро — ненадійні місця для валюти

Долари в руках. Фото: Pexels

Чимало українців зберігають іноземну валюту вдома, бо не готові тримати заощадження в банківському сейфі, на рахунку тощо. Але важливо ретельно обрати схованку для готівки, аби вона не опинилася в руках грабіжників. Існують місця, куди зловмисники безумовно заглянуть при пошуках доларів або євро.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де категорично не можна тримати доларові банкноти.

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Найгірші місця для зберігання доларів

Обираючи схованку для валюти, уявіть себе на місці грабіжника і подумайте, куди першочергово заглянете, шукаючи гроші в чужому будинку. Очевидно, це спальня. Не можна тримати купюри під матрацом, у подушках, під килимом, у комоді/шафі, за дзеркалом або картиною. Навіть квіткові горщики — погана ідея, бо це зони пильної уваги.

На другому місці розташувалися книги. У 2025 році ніхто не ховає долари поміж книжкових сторінок у кімнатній бібліотеці. Надійність місця мінімальна, зате ризик виявлення — максимальний. З таким успіхом можна одразу покласти банкноти біля вхідних дверей.

Наступна локація, яку ретельно обшукують грабіжники — кухня. Не рекомендується ховати іноземну валюту в банках із крупами, холодильнику, морозильній камері чи поміж посуду. Інше табу — під раковиною у ванній чи всередині туалетного бачка, ці хитрощі давно розгадані зловмисниками.

Вентиляційна решітка — поганий варіант для збереження коштів. Там легко знайти пачку доларів плюс місце часто демонструють як домашню схованку у фільмах, серіалах, художніх творах. Нікого не здивує "креативний" підхід.

Рекомендації від ШІ

Ми запитали в ChatgGPT, де українцям не бажано зберігати цінності. Отримали такий список ненадійних місць:

під матрацом (через ризик пожежі, крадіжки та псування);

у пластикових пакетах (без доступу повітря купюри можуть злипатися);

в банку з сумнівною репутацією (існує можливість банкрутства або накладання санкцій);

на рахунку в нестабільних валютах (обмін доларів чи євро на іншу іноземну валюту може призвести до втрати коштів через девальвацію).

На питання, де найкраще тримати долари, штучний інтелект назвав надійну фінансову установу з гарантією відшкодування вкладів, депозитну скриньку, банківський сейф та перевірені цифрові активи (Stablecoins, USD-рахунки).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть продати специфічну валюту на порталі OLX та заробити чималу суму. Номінал 1 долар коштує понад 500 грн, тобто в 10 разів дорожче, ніж за актуальним курсом обміну. Дохід здатна принести валюта з зірочкою біля серійного номера.

Також ми писали, що у власників доларів і євро можуть конфіскувати готівку під час обміну, якщо виникне підозра щодо підроблення грошей. Тоді українці не отримають компенсацію номінальної вартості, а фальшиву валюту віддадуть для розслідування в поліцію.