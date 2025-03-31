Где нельзя хранить доллары и евро — ненадежные места для валюты

Доллары в руках. Фото: Pexels

Многие украинцы хранят иностранную валюту дома, потому что не готовы держать сбережения в банковском сейфе, на счете и тому подобное. Но важно тщательно выбрать тайник для наличности, дабы она не оказалась в руках грабителей. Существуют места, куда злоумышленники определенно заглянут при поисках долларов или евро.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где категорически нельзя держать долларовые банкноты.

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Худшие места для хранения долларов

Выбирая тайник для валюты, представьте себя на месте грабителя и подумайте, куда в первую очередь заглянете, ища деньги в чужом доме. Очевидно, это спальня. Нельзя держать купюры под матрасом, в подушках, под ковром, в комоде/шкафу, за зеркалом или картиной. Даже цветочные горшки — плохая идея, ведь это зоны пристального внимания.

На втором месте расположились книги. В 2025 году никто не прячет доллары между книжных страниц в комнатной библиотеке. Надежность места минимальная, зато риск обнаружения — максимальный. С таким успехом можно сразу положить банкноты у входной двери.

Следующая локация, которую тщательно обыскивают грабители — кухня. Не рекомендуется прятать иностранную валюту в банках с крупами, холодильнике, морозильной камере или среди посуды. Другое табу — под раковиной в ванной или внутри туалетного бачка, эти хитрости давно разгаданы злоумышленниками.

Вентиляционная решетка — плохой вариант для сохранения средств. Там легко найти пачку долларов плюс место часто демонстрируют как домашний тайник в фильмах, сериалах, художественных произведениях. Никого не удивит "креативный" подход.

Рекомендации от ИИ

Мы спросили у ChatgGPT, где украинцам не желательно хранить ценности. Получили такой список ненадежных мест:

под матрасом (из-за риска пожара, кражи и порчи);

в пластиковых пакетах (без доступа воздуха купюры могут слипаться);

в банке с сомнительной репутацией (существует возможность банкротства или наложения санкций);

на счете в нестабильных валютах (обмен долларов или евро на другую иностранную валюту может привести к потере денег из-за девальвации).

На вопрос, где лучше всего держать доллары, искусственный интеллект назвал надежное финансовое учреждение с гарантией возмещения вкладов, депозитную ячейку, банковский сейф и проверенные цифровые активы (Stablecoins, USD-счета).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут продать специфическую валюту на портале OLX и заработать немалую сумму. Номинал 1 доллар стоит более 500 грн, то есть в 10 раз дороже, чем по актуальному курсу обмена. Доход способна принести валюта со звездочкой возле серийного номера.

Также мы писали, что у владельцев долларов и евро могут конфисковать наличные во время обмена, если возникнет подозрение относительно подделки денег. Тогда украинцы не получат компенсацию номинальной стоимости, а фальшивую валюту отдадут для расследования в полицию.