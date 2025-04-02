Украинцы не могут обменять 100 долларов 2003 года — что не так с купюрой

Доллары в руках. Фото: Pexels

В Украине все долларовые номиналы считаются действительными платежными средствами. Банки и обменные пункты обязаны принимать иностранную валюту, не обращая внимание на год выпуска или дизайн. Основанием отказать в обмене может быть состояние купюр или сомнения в подлинности. Однако не все граждане знают, что номинал 100 долларов 2003 года способен вызвать проблемы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что не так с купюрой 100 долларов 2003 года выпуска.

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Почему доллары могут не обменять

Некоторые украинцы жаловались на произвол финансовых учреждений, которые отказывались принимать на обмен 100 долларов 2003 года эмиссии или устанавливали двойной курс, заставляя клиентов продавать купюры дешевле. Участники рынка объясняют такие действия превышением срока существования валюты — более 20 лет.

Однако не существует никаких законов или постановлений, которые бы позволяли обменникам устанавливать ограничения на покупку долларов в зависимости от дизайна, номинала или года изготовления. Иными словами, отказ, двойной курс и дополнительная комиссия квалифицируются как нарушение действующего законодательства.

"Это касается осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшихся Федеральной резервной системой с 1914 года до сих пор", — уточнили в Национальном банке Украины.

Правда, финучреждения могут применять внутренние распоряжения при обслуживании клиентов. Но никто не запрещал гражданам обжаловать решение обменного пункта, если они считают его неправомерным. На законных основаниях не принять валюту можно в случае отсутствия элементов защиты, сомнений в подлинности купюр или сильного повреждения, как то:

разрывов в нескольких местах;

царапин и дырок;

следов плесени;

больших пятен, которые занимают более 50% площади банкноты.

Лучшим вариантом является обращение в государственный банк, чтобы осуществить обмен старой наличности. Там тщательно придерживаются требований НБУ и не допускают произвола во внутренней политике. Желательно не хранить доллары давних лет эмиссии, дабы в будущем не столкнуться с проблемами с продажей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам стоит тщательно выбирать места в квартире, чтобы спрятать иностранную валюту. Грабители имеют большой опыт, поэтому знают немало тайников, где обычно владельцы жилья держат доллары и евро.

Также мы писали, что за доллары со звездочкой возле серийного номера коллекционеры готовы заплатить немалые деньги. На специализированном портале OLX публикуют объявления о продаже иностранных купюр в 10 раз дороже собственного номинала.