Обмін доларів і євро в Україні — які купюри не мають шансів на продаж

Долари та євро в руках. Фото: НБУ/Flickr

Власники іноземної валюти знають, що з обміном доларів і євро можуть виникнути проблеми. Певні банкноти не проходять контроль фінансових установ, їх відмовляються прийняти. Іншими словами, купюри буквально потрапили у "чорний список", отже не мають шансів на безперешкодний обмін.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які долари приречені на відмову в обмінниках і банках.

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В Україні існує проблема з обміном валюти давніх років емісії. Фінустанови можуть на власний розсуд відмовити клієнту в продажі купюри, якщо вона випущена 20 і більше років тому. Але подібні випадки поодинокі, оскільки НБУ слідкує за учасниками ринку, караючи "неслухняні" обмінники.

Натомість існують чинні правила валютно-обмінних операцій. Згідно з поясненням регулятора у Facebook, певні ознаки дають законні підстави заборонити продаж доларів чи євро. Йдеться, очевидно, про фальшиву іноземну валюту, а також про сильно зношені чи пошкоджені банкноти.

"Підроблені банкноти повинні вилучатися у клієнта та передаватися до НБУ на дослідження. З усіма без винятку справжніми купюрами касири банків та небанківських фінустанов повинні здійснювати валютно-обмінні операції (крім значно зношених чи пошкоджених)", — йдеться у соцмережі.

Виходить, українці не зможуть продати таку готівкову валюту:

розрізану на частини, порвану;

обпалену чи гнилу (внаслідок взаємодії з водою, хімікатами, вологою тощо);

з друкарськими недоліками, наприклад, відсутністю портрету, захисної стрічки або текстового позначення номіналу;

зі зміненим кольором або дизайном;

забруднену плямами, що займають половину площі паперу.

Такі долари і євро не мають шансів на обмін. Водночас їх можуть відправити на інкасо. Це операція заміни неплатіжних купюр в іноземному банку-кореспонденту. Готівку на замовлення клієнта відправляють за кордон, а звідти отримують новенькі гроші. Щоправда, за послугу доведеться заплатити, причому комісія в деяких установах немаленька.

Курс долара та євро в Україні

Національний банк розрахував офіційні курси гривні до долара та євро на найближчі три дні. Українці очікували активних коливань на валютному ринку після запровадження в США тарифів на весь імпорт, але ситуація виявилася відносно стабільною.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: НБУ/скриншот

Що стосується долара, то протягом вихідних, 5-6 квітня, курс перебуватиме на рівні 41,34 грн/дол., а в понеділок опуститься на 15 копійок — до 41,19 грн/дол.

Офіційний курс гривні до євро потрохи "відпускає". Реакція на торговельну війну Дональда Трампа з ЄС не забарилася — всього за день показник піднявся на 1,22 грн і зафіксувався на рівні 45,85 грн/євро. На вихідних зміни не передбачені, а 7 квітня курс знизиться до 45,55 грн/євро.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, офіційний курс гривні до євро різко пішов вгору після запровадження тарифів на імпорт у США. Долар ще тримається наміченого темпу, проте експерти прогнозують подальше дорожчання американської валюти у квітні.

Також ми писали, що клієнт ПриватБанку отримав у касі стару доларову купюру. Оскільки він знає про проблеми з обміном, то вирішив позбутися "раритетної валюти". Але працівник фінустанови відмовився прийняти гроші назад.