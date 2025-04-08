Такую цену на яйца ждали все украинцы — что происходит в АТБ (фото)

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинские супермаркеты регулярно переписывают цены на яйца. Из-за повышенного спроса ближе к Пасхе стоимость продукта может резко вырасти. Мы мониторим показатели в разных магазинах, чтобы находить для потребителей наиболее выгодные предложения. В АТБ как раз снизили цену на нефасованные куриные яйца.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью поштучных яиц в АТБ.

Реклама

Читайте также:

Цены на яйца в АТБ

Согласно данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц по состоянию на 8 апреля находится на уровне 73 грн. В некоторых супермаркетах продают нефасованный товар, и благодаря отсутствию картона можно сэкономить деньги. Финансовая разница небольшая, но на сохраненные средства удастся приобрести еще несколько яиц.

Долгое время в АТБ отдавали яйца первой категории поштучно за 5,79 грн. Но во вторник, 8 апреля, посетители могут заплатить на 30 копеек меньше — всего 5,49 грн/шт. Получается, за десяток придется отдать 54,90 грн.

Для сравнения, самая дешевая упаковка обойдется в 67,50 грн (со скидкой — 63,40 грн). Экономия благодаря нефасованному продукту составляет 12,60 грн, что эквивалентно стоимости еще двух куриных яиц.

1 / 3

Что будет с ценами на яйца

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука в эфире Новини.LIVE, накануне Пасхи (20 апреля) товар традиционно подорожает, поскольку увеличится спрос. Но с приходом мая стоимость вернется к предыдущему уровню и может даже снизиться на 20-30%.

"В марте было холодно, поэтому затраты на электроэнергию и отопление увеличились. Плюс выросла ценовая позиция на корма. Когда будет пик активного потребления на Пасху, стоимость поднимется на 10%. Но ближе к майским дням увидим удешевление, возможно, на 20-30% от цены, которую имеем сегодня", — констатировал эксперт.

Не исключено, что через месяц украинцы будут наблюдать на полках супермаркетов цену 50-60 грн за упаковку яиц первой категории. В этом поможет появление на рынке фермерского продукта: объемы поставок в магазины увеличатся, что будет удовлетворять спрос потребителей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мясо в Украине недешевое из-за последствий полномасштабной войны. Потеря большого количества поголовья свиней привела к удорожанию продукта в супермаркетах. Эксперты считают, что до июня цены на мясо будут планомерно расти.

Также мы писали, что в Сильпо установили большие скидки на востребованные продукты питания. Украинцы могут купить на 40-60% дешевле сладости, кофе, сосиски, макароны, сливки и другие товары. Но не стоит медлить, поскольку акции кратковременные.