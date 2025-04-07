Яйця дорожчають на очах — в яких супермаркетах ціни вже підвищили до Великодня

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Яйця — це популярний продукт, який багато українців споживає ледь не щодня. Традиційно, на передодні Великодня, ціна на продукт суттєво зростає. На початку квітня їхня середня вартість складає 76,4 грн за десяток, що на 9% більше, ніж у березні, а протягом року ціна зросла на 30%.

Про те, як змінилась вартість яєць в Україні та що буде з цінами на продукт найближчим часом, поділились в Ukrainian Agribusiness Club.

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Експерти з Ukrainian Agribusiness Club пояснюють, що одним з основних факторів підвищення вартості яєць є високий попит перед святами, особливо на Великдень, який цьогоріч припадає на 20 квітня. Вони також зазначають, що ціни, ймовірно, залишатимуться стабільними або можуть трохи піднятися в цей період.

Згідно з даними Міністерства фінансів, 6 квітня середня ціна фасованих яєць марки "Ясенсвіт" у супермаркетах становила 74,3 грн за десяток, що на 3,52 грн більше порівняно з березнем. У великих мережах ціни варіюються від 69,4 до 78,2 грн за десяток. Наприклад:

в Megamarket ціна складає — 78,2 грн за десяток;

в Auchan — 70,8 грн за десяток;

в Novus — 70,89 грн за десяток.

Фото: Скриншот/Мінфін

Однак після свят попит на яйця, ймовірно, знизиться. Це спричинить зниження їх вартості. Аналітики прогнозують, що ціна може зменшитися на 25% від поточної вартості вже у травні, коли на ринок вийде продукція з домашніх господарств.

Раніше ми писали, що напередодні Великодніх свят традиційно зростає вартість яєць, що зумовлено підвищеним попитом на продукт у цей період. Водночас Антимонопольний комітет України (АМКУ) закликає виробників утриматись від необґрунтованого завищення цін.

Також ми розповідали, що багато товарів на українському ринку подорожчали. Економісти прогнозують, що після свят можливе зниження вартості продуктів. Поки ж покупці змушені уважно стежити за акціями в торгівельних мережах, аби скоротити витрати.