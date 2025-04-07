Яйца дорожают на глазах — в каких супермаркетах цены уже повысили к Пасхе

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Яйца — это популярный продукт, который многие украинцы потребляют чуть ли не ежедневно. Традиционно накануне Пасхи цена на продукт существенно возрастает. В начале апреля их средняя стоимость составляет 76,4 грн за десяток, что на 9% больше, чем в марте, а в течение года цена выросла на 30%.

О том, как изменилась стоимость яиц в Украине и что будет с ценами на продукт в ближайшее время, поделились в Ukrainian Agribusiness Club.

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На сколько выросла цена яиц в апреле

Эксперты из Ukrainian Agribusiness Club объясняют, что одним из основных факторов повышения стоимости яиц является высокий спрос перед праздниками, особенно на Пасху, которая в этом году приходится на 20 апреля. Они также отмечают, что цены, вероятно, будут оставаться стабильными или могут немного подняться в этот период.

Согласно данным Министерства финансов, 6 апреля средняя цена фасованных яиц марки "Ясенсвит" в супермаркетах составляла 74,3 грн за десяток, что на 3,52 грн больше по сравнению с мартом. В крупных сетях цены варьируются от 69,4 до 78,2 грн за десяток. Например:

в Megamarket цена составляет 78,2 грн за десяток;

в Auchan — 70,8 грн за десяток;

в Novus — 70,89 грн за десяток.

Фото: Скриншот/Минфин

Однако после праздников спрос на яйца, вероятно, снизится. Это повлечет за собой снижение их стоимости. Аналитики прогнозируют, что цена может уменьшиться на 25% от текущей стоимости уже в мае, когда на рынок выйдет продукция из домашних хозяйств.

Ранее мы писали, что накануне Пасхальных праздников традиционно растет стоимость яиц, что обусловлено повышенным спросом на продукт в этот период. В то же время Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) призывает производителей воздержаться от необоснованного завышения цен.

Также мы рассказывали, что многие товары на украинском рынке подорожали. Экономисты прогнозируют, что после праздников возможно снижение стоимости продуктов. Пока же покупатели вынуждены внимательно следить за акциями в торговых сетях, чтобы сократить расходы.