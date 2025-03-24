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Виробники підняли цінники — які продукти подорожчали найбільше

24 березня 2025 16:02
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Ціни зросли на 20% — які продукти в Україні подорожчали найбільше
Людина варить сир. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

У лютому 2025 року оптові ціни виробників промислової продукції в Україні підскочили на 37% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Вартість для внутрішнього ринку підвищилася на 40%, а для експорту — на 15,9%.

Про це свідчать статистичні дані Держстату.

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Що подорожчало найбільше

Згідно з інформацією відомства, найбільше подорожчання спостерігалося у сфері виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів — на 20,2%. Зокрема, ціни на внутрішньому ринку зросли на 18%, а на зовнішньому — на 29,1%. Також, серед лідерів за темпами зростання вартості, опинилися:

  1. Молочна продукція — плюс 21,2%. В Україні — навіть трохи більше, 21,4%.
  2. Хліб, булочки та інші борошняні вироби — плюс 15,8%, у межах країни — 16,4%.
  3. М'ясо — подорожчало на 10,2%, в Україні — на 12%.
  4. Напої — плюс 8,5%.

Цікаво, що єдиною продукцією, яка трохи здешевшала, став цукор — оптові ціни на нього знизилися на 1,5%. Однак всередині країни все одно спостерігається невелике зростання — 0,4%.

Як змінилися ціни на продукти в магазинах

Експерти наголошують, що підвищення оптових цін зазвичай впливає і на роздрібні ціни у магазинах, але з певною затримкою. За даними Держстату, у лютому 2025 року харчові продукти та безалкогольні напої в Україні подорожчали в середньому на 15,2% у порівнянні з минулим роком. Найбільше зросли ціни на:

  1. Вершкове масло — на 32,2%
  2. Соняшникову олію — на 31,1%
  3. Овочі — на 29,4%
  4. Хліб — на 20,6%
  5. Молочні продукти — на 18,3%
  6. Сир та кисломолочні вироби — на 17,9%
  7. Борошняні вироби — на 17%

Експерти пояснюють таке зростання цін загальним подорожчанням виробництва та збільшенням вартості оптової продукції.

Раніше ми писали, що в Україні через інфляцію зростають споживчі ціни, але супермаркети часто пропонують знижки. Зокрема, мережа Сільпо регулярно дає можливість зекономити до 50% на популярних продуктах.

Також ми розповідали, що ціни на яйця нестабільні — вони то зростають, то знижуються. До літа можливе певне здешевлення, проте вартість залежить від багатьох чинників. 

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