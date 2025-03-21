Ціни в АТБ, Сільпо, Варусі тощо — де потрібно віддати найменше за моркву

Овочі в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В другій половині березня 2025 року супермаркети переписали ціни на популярний овоч. Моркву почали продавати дешевше завдяки активній реалізації продукту зі сховищ. Ми перевірили, скільки коштує 1 кілограм у різних магазинах України.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з вартістю моркви в березні.

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Де дешева і дорога морква

Згідно з даними Мінфіну, станом на 1 березня 2025 року середня вартість моркви перебувала на рівні 40,92 грн/кг. Оскільки це сезонний продукт, починаючи з осені фіксувалося планомірне дорожчання. За п’ять місяців ціна змінилася на 60,90% у бік збільшення.

Ми проглянули офіційні сайти популярних мереж супермаркетів і з’ясували, за скільки українці можуть придбати 1 кілограм овочів:

Метро — 35,80 грн/кг;

АТБ — 35,89 грн/кг;

Варус — 35,90 грн/кг;

Новус — 37,29 грн/кг;

Ашан — 37,90 грн/кг;

Сільпо — 39,50 грн/кг;

МегаМаркет — 59,70 грн/кг.

Вартість моркви в Україні. Фото: скриншот

Вартість моркви в Україні. Фото: скриншот

Вартість моркви в Україні. Фото: скриншот

Вартість моркви в Україні. Фото: скриншот

Вартість моркви в Україні. Фото: скриншот

Вартість моркви в Україні. Фото: скриншот 1 / 6

Чому морква подешевшала

За даними щоденного моніторингу проєкту EastFruit, протягом 17-20 березня український ринок коренеплодів характеризувався зниженням вартості моркви. Причиною падіння ціни став початок активного продажу запасів зі сховищ.

"Цього тижня українські фермери пропонують до продажу моркву в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведеться вже по 25-32 грн/кг (0,60-0,77 дол./кг)", — уточнили експерти.

Але виробники зауважили, що негативний вплив на формування цінників у супермаркетах чинить збільшення пропозиції некондиційної моркви. Оскільки цьогорічна зима була досить теплою, якість овочів у холодильниках дрібних господарств швидко погіршилася. Тож фермери змушені екстрено реалізовувати запаси продукту.

Через велику пропозицію вартість падає, а власники якісної моркви вирішують призупинити продаж овочів, інакше не зможуть заробити. Існує велика ймовірність подальшого здешевлення з огляду на вихід на ринок тепличної продукції.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, інфляція в Україні вплинула на вартість м’ясних продуктів. Свинина за рік подорожчала на 5,8%, а варена ковбаса — на 7,1%. Це пов’язано з повномасштабною війною, проблемами логістики та перебоями електропостачання.

Також ми писали, що українці можуть отримати компенсацію від супермаркетів за втрачене майно. Якщо відвідувач магазину залишив особисті речі в камері схову, а хтось їх викрав, то заклад повинен відшкодувати вартість.