М’ясний ринок – що відбувається з цінами в Україні

М'ясо на прилавку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Індекс споживчих цін та інфляція в Україні продовжують зростати. Зокрема, це стосується м’ясних продуктів, адже через бойові дії, порушення логістики та перебої з електрикою сільське господарство також зазнало чималих втрат.

Новини. LIVE підрахували, як змінилися середні споживчі ціни на м'ясо в Україні за рік.

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На які види м'яса зросли ціни

За даними Державної служби статистики, кілограм свинини коштував у минулому місяці 190,23 грн/кг, що на 5,8% більше ніж у лютому 2024 року (179,81 грн/кг).

Ціни на свинину в Україні. Фото: Новини.LIVE

Ковбаси варені першого ґатунку додали у вартості 7,1% і сьогодні коштують в середньому 182,13 грн за кілограм, тоді як торік ціна на цей продукт становила 169,63 грн/кг.

Ціни на ковбаси варені в Україні. Фото: Новини.LIVE

Філе куряче у лютому 2024 року коштувало 158,03 грн/кг, а вже за рік подорожчало на 8,7% до 171,83 грн за кілограм.

Ціни на філе куряче в Україні. Фото: Новини.LIVE

Ціни на курячі тушки зростали досить помірними темпами. У лютому 2024-го птиця коштувала в середньому 88,31 грн за кілограм, а у 2025-му подорожчала на 3,54 грн/кг або на 4% — до 91,85 грн/кг.

Ціни на м'ясо птиці в Україні. Фото: Новини.LIVE

Найбільше за рік зросла вартість яловичини — кілограм у лютому цього року коштував майже 300 грн, що на 37,77 грн або 14,5% більше ніж торік у цей же період (260,15 грн/кг).

Ціни на яловичину в Україні. Фото: Новини.LIVE

Які продукти подешевшали в Україні

Сало — чи неєдиний продукт на м'ясному ринку України, який дешевшав протягом року. Якщо у лютому 2024-го за кілограм одного з символів національної культури довелося віддавати у середньому 173,10 грн, то у лютому 2025-го сало вже коштувало на 5,8 грн (3,35%) менше — 167,30 грн/кг. Однак вже у березні ця приємна тенденція, на жаль, зупинилася. Ціни на сало швидкими темпами пішли вгору й продовжують зростати, як і на усі види м'яса.

Ціни на сало в Україні. Фото: Новини.LIVE

У лютому пришвидшилося дорожчання не лише м’ясних, а й загалом сирих продуктів харчування.

Через невисокі тогорічні врожаї найшвидше додали у вартості фрукти, борошно, крупи, продукти тваринництва. В той час як зростання цін на овочі сповільнилося. Як пояснили в НБУ, тому сприяло посилення імпорту, а також поява тепличного врожаю та зниження попиту на окремі позиції.

"Інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці", — прогнозує регулятор.

Очікується, що у другому півріччі інфляція має повернутися на траєкторію сповільнення завдяки вжитим НБУ заходам з посилення монетарної політики та поступовому вичерпанню впливу тимчасових чинників.

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