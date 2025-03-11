Вкрали речі з камери схову — що можна вимагати від супермаркету

Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Відвідувачі супермаркетів не застраховані від збитків, адже чимало покупців залишають особисті речі в камерах схову. Важливо знати свої права, враховуючи, що магазин зобов’язаний відшкодувати збитки у разі втрати майна.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що робити у випадку зникнення речей з камери зберігання в супермаркеті.

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Права споживачів у магазинах

Якщо супермаркет розташований у торговому центрі, часто споживачі заходять за покупками після шопінгу, тримаючи в руках пакети з товарами. Вони кладуть речі в камеру схову, бо не хочуть носити з собою по магазину. Це ризикований вчинок, адже ніхто не застрахований від крадіжки.

У разі втрати особистих речей необхідно звернутися до адміністрації супермаркету і викликати правоохоронців. Фахівці Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів уточнили, що заклад несе повну відповідальність за майно, яке зберігається у комірках.

"Магазин приймає на себе обов’язок щодо схоронності зданих покупцями речей на зберігання, незважаючи на наявність оголошення про зворотне. Це підтверджується видачою номерного жетона, іншого знаку", — йдеться в повідомленні.

Не виключено, що адміністрація відмовиться добровільно задовольнити вимогу покупця. Тоді доведеться виборювати компенсацію заподіяних збитків у повному розмірі в суді. Потрібно згадати і точно описати, що саме знаходилося в сумці, аби поліція змогла зафіксувати все документально.

До речі, часто заклади заздалегідь інформують відвідувачів, що не беруть на себе відповідальність за втрату особистих речей. Однак така політика не відповідає чинному українському законодавству і порушує права покупців.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, великі мережі супермаркеті, як от Сільпо, АТБ, Метро, ніколи не відкриються у селах і малих містах. Адже компанії дбають про рентабельність, коли обирають локацію для нового закладу. Відбити інвестиції в населеному пунктів з невеликою чисельністю мешканців не вдасться.

Також ми писали, що невдовзі в Україні розпочнеться сезон шашликів. Покупці заполонять супермаркети, аби придбати м'ясо. Важливо знати, яка сировина найкраще підходить для приготування страви і скільки коштує 1 кілограм м’яса в різних закладах.