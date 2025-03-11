Украли вещи из камеры хранения — что можно требовать от супермаркета

Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Посетители супермаркетов не застрахованы от убытков, ведь многие покупатели оставляют личные вещи в камерах хранения. Важно знать свои права, учитывая, что магазин обязан возместить убытки в случае потери имущества.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что делать в случае пропажи вещей из камеры хранения в супермаркете.

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Права потребителей в магазинах

Если супермаркет расположен в торговом центре, часто потребители заходят за покупками после шопинга, держа в руках пакеты с товарами. Они кладут вещи в камеру хранения, ведь не хотят носить с собой по магазину. Это рискованный поступок, поскольку никто не застрахован от кражи.

В случае потери личных вещей необходимо обратиться к администрации супермаркета и вызвать правоохранителей. Специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уточнили, что заведение несет полную ответственность за имущество, которое хранится в камерах.

"Магазин принимает на себя обязанность по сохранности сданных покупателями вещей на хранение, несмотря на наличие объявления об обратном. Это подтверждается выдачей номерного жетона, другого знака", — говорится в сообщении.

Не исключено, что администрация откажется добровольно удовлетворить требование покупателя. Тогда придется бороться за компенсацию причиненного ущерба в полном размере в суде. Нужно вспомнить и точно описать, что именно находилось в сумке, дабы полиция смогла зафиксировать все документально.

Кстати, часто заведения заранее информируют посетителей, что не берут на себя ответственность за потерю личных вещей. Однако такая политика не соответствует действующему украинскому законодательству и нарушает права покупателей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, крупные сети супермаркетов, такие как Сильпо, АТБ, Метро, никогда не откроются в селах и малых городах. Ведь компании заботятся о рентабельности, когда выбирают локацию для нового заведения. Отбить инвестиции в населенном пункте с небольшой численностью жителей не удастся.

Также мы писали, что вскоре в Украине начнется сезон шашлыков. Покупатели заполонят супермаркеты, дабы приобрести мясо. Важно знать, какое сырье лучше всего подходит для приготовления блюда и сколько стоит 1 килограмм мяса в разных заведениях.