Украли вещи из камеры хранения — что можно требовать от супермаркета

Украинцы могут требовать деньги от супермаркета — в каких случаях
Посетители супермаркетов не застрахованы от убытков, ведь многие покупатели оставляют личные вещи в камерах хранения. Важно знать свои права, учитывая, что магазин обязан возместить убытки в случае потери имущества.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что делать в случае пропажи вещей из камеры хранения в супермаркете.
Права потребителей в магазинах
Если супермаркет расположен в торговом центре, часто потребители заходят за покупками после шопинга, держа в руках пакеты с товарами. Они кладут вещи в камеру хранения, ведь не хотят носить с собой по магазину. Это рискованный поступок, поскольку никто не застрахован от кражи.
В случае потери личных вещей необходимо обратиться к администрации супермаркета и вызвать правоохранителей. Специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уточнили, что заведение несет полную ответственность за имущество, которое хранится в камерах.
"Магазин принимает на себя обязанность по сохранности сданных покупателями вещей на хранение, несмотря на наличие объявления об обратном. Это подтверждается выдачей номерного жетона, другого знака", — говорится в сообщении.
Не исключено, что администрация откажется добровольно удовлетворить требование покупателя. Тогда придется бороться за компенсацию причиненного ущерба в полном размере в суде. Нужно вспомнить и точно описать, что именно находилось в сумке, дабы полиция смогла зафиксировать все документально.
Кстати, часто заведения заранее информируют посетителей, что не берут на себя ответственность за потерю личных вещей. Однако такая политика не соответствует действующему украинскому законодательству и нарушает права покупателей.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, крупные сети супермаркетов, такие как Сильпо, АТБ, Метро, никогда не откроются в селах и малых городах. Ведь компании заботятся о рентабельности, когда выбирают локацию для нового заведения. Отбить инвестиции в населенном пункте с небольшой численностью жителей не удастся.
Также мы писали, что вскоре в Украине начнется сезон шашлыков. Покупатели заполонят супермаркеты, дабы приобрести мясо. Важно знать, какое сырье лучше всего подходит для приготовления блюда и сколько стоит 1 килограмм мяса в разных заведениях.
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