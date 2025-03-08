Купити мʼясо на шашлик – скільки коштує 1 кг у Сільпо, Варусі та Метро

Готовий шашлик. Фото: Pexels

Настала весна, тож не забариться початок сезону шашликів. Не всі українці знають, яке м'ясо обрати, щоб страва вийшла найсмачнішою. Також від сировини залежить ціна, бо в супермаркетах забезпечують товаром на різний смак і гаманець.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яке мʼясо краще брати на шашлик і скільки коштує 1 кг у різних магазинах України.

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З якого м’яса готувати шашлик

Найчастіший вибір українців — це свинина. З неї страва виходить соковитою, м’якою і неймовірно смачною. Звісно, багато що залежить від маринаду, але й сировина немало вирішує. Ідеально підходить вирізка і ребра, а задню частину краще не використовувати.

Менш популярною є баранина. Поціновувачі цього м’яса можуть купити корейку, вирізку і задню частину. Рідше маринують ребра, бо вони жорсткіші. Не рекомендують робити шашлик із яловичини, цей вид сировини потребує ретельної підготовки і довгого маринування. Але за відсутності іншого м’яса беруть філе, грудну або задню частину.

Скільки коштує м’ясо на шашлик

У супермаркетах найбільший вибір саме свинини. Хоча в Сільпо продають навіть м'ясо індички і мариновану курку, згідно з інформацією на офіційному сайті. Асортимент досить широкий:

шашлик зі свинини "Соковитий" напівфабрикат — 179 грн/кг;

шашлик PREMIA Party line "По-Українськи" зі свинини — 199 грн/кг;

курячий шашлик у маринаді — 204 грн/кг;

шашлик "Глобино" охолоджений — 214 грн/кг;

шашлик свинячий у маринаді "Кройтер" — 228,70 грн/кг;

шашлик зі свинини по-рейнськи зі спеціями — 242,10 грн/кг;

шашлик зі стегна індички в маринаді — 263,40 грн/кг;

свинячий шашлик з ошийка в маринаді "Кавказький" — 274,90 грн/кг;

яловичий шашлик у маринаді з журавлиною — 449,90 грн/кг;

телячий шашлик в маринаді — 455,90 грн/кг.

М'ясо для шашлику в Сільпо. Фото: скриншот

М'ясо для шашлику в Сільпо. Фото: скриншот

М'ясо для шашлику в Сільпо. Фото: скриншот 1 / 3

У Варусі можна придбати 1 кілограм свинячого шашлику "Кавказький" за 169,90 грн (знижка 19% до 12 березня). Плюс у наявності — шашлик "Багряний" охолоджений за 215,90 грн/кг і звичайне немариноване м'ясо свинини за 179 грн/кг.

Досить великий вибір продукту в супермаркеті "Метро". Найдешевша позиція — м’ясо "Прованс" зі свинини за 255,74 грн/кг, найдорожча — шашлик із шиї з базиліком у відрі за 328,54 грн/кг.

М'ясо для шашлику в Метро. Фото: скриншот

Нагадаємо, ціни на яйця в Україні не планують знижуватися найближчим часом. У різних популярних супермаркетах — АТБ, Сільпо, Варусі тощо — вартість нефасованого продукту зростає щодня. Тож економити на яйцях, які продають поштучно, а не в упаковці, більше не вийде.

Також ми писали, де українцям вигідніше купувати продукти в Німеччині. Більшість людей відвідують популярні супермаркети, бо там часто встановлюють акції та знижки. Але хорошою альтернативою є ринки, де також бюджетні ціни.