Купить мясо на шашлык – сколько стоит 1 кг в Сильпо, Варусе и Метро

Готовый шашлык. Фото: Pexels

Наступила весна, поэтому не заставит себя ждать начало сезона шашлыков. Не все украинцы знают, какое мясо выбрать, чтобы блюдо получилось самым вкусным. Также от сырья зависит цена, ведь в супермаркетах обеспечивают товаром на разный вкус и кошелек.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какое мясо лучше брать на шашлык и сколько стоит 1 кг в разных магазинах Украины.

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Из какого мяса готовить шашлык

Самый частый выбор украинцев — это свинина. Из нее блюдо получается сочным, мягким и невероятно вкусным. Конечно, многое зависит от маринада, но и сырье немало решает. Идеально подходит вырезка и ребра, а заднюю часть лучше не использовать.

Менее популярной является баранина. Ценители этого мяса могут купить корейку, вырезку и заднюю часть. Реже маринуют ребра, поскольку они более жесткие. Не рекомендуют делать шашлык из говядины, этот вид сырья требует тщательной подготовки и долгого маринования. Но при отсутствии другого мяса берут филе, грудную или заднюю часть.

Сколько стоит мясо на шашлык

В супермаркетах самый большой выбор именно свинины. Хотя в Сильпо продают даже мясо индейки и маринованную курицу, согласно информации на официальном сайте. Ассортимент достаточно широкий:

шашлык из свинины "Сочный" полуфабрикат — 179 грн/кг;

шашлык PREMIA Party line "По-Украински" из свинины — 199 грн/кг;

куриный шашлык в маринаде — 204 грн/кг;

шашлык "Глобино" охлажденный — 214 грн/кг;

шашлык свиной в маринаде "Кройтер" — 228,70 грн/кг;

шашлык из свинины по-рейнски со специями — 242,10 грн/кг;

шашлык из бедра индейки в маринаде — 263,40 грн/кг;

свиной шашлык из ошейка в маринаде "Кавказский" — 274,90 грн/кг;

говяжий шашлык в маринаде с клюквой — 449,90 грн/кг;

телячий шашлык в маринаде — 455,90 грн/кг.

Мясо для шашлыка в Сильпо. Фото: скриншот

Мясо для шашлыка в Сильпо. Фото: скриншот

Мясо для шашлыка в Сильпо. Фото: скриншот 1 / 3

В Варусе можно приобрести 1 килограмм свиного шашлыка "Кавказский" за 169,90 грн (скидка 19% до 12 марта). Плюс в наличии — шашлык "Багряный" охлажденный за 215,90 грн/кг и обычное немаринованное мясо свинины за 179 грн/кг.

Достаточно большой выбор продукта в супермаркете "Метро". Самая дешевая позиция — мясо "Прованс" из свинины за 255,74 грн/кг, самая дорогая — шашлык из шеи с базиликом в ведре за 328,54 грн/кг.

Мясо для шашлыка в Метро. Фото: скриншот

Напомним, цены на яйца в Украине не планируют снижаться в ближайшее время. В различных популярных супермаркетах — АТБ, Сильпо, Варусе и т.д. — стоимость нефасованного продукта растет ежедневно. Поэтому экономить на яйцах, которые продают поштучно, а не в упаковке, больше не получится.

Также мы писали, где украинцам выгоднее покупать продукты в Германии. Большинство людей посещают популярные супермаркеты, ведь там часто устанавливают акции и скидки. Но хорошей альтернативой являются рынки, где также бюджетные цены.