Таких цін на яйця ніхто не чекав — що сталося в АТБ, Варусі та Форі (фото)

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці в очікуванні низьких цін на продукти харчування, але супермаркети не поспішають знижувати вартість курячих яєць. Економити на поштучному товарі все важче, бо показники вперто рухаються вгору, скорочуючи різницю між ціною упаковки. Популярні мережі переписали вартість яєць, тож доводиться шукати бюджетні варіанти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують яйця в АТБ, Варусі та Форі станом на 7 березня.

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Ціни на яйця у Варусі

Відвідувачі супермаркету можуть знайти нефасований продукт на різний гаманець. Ціни варіюються залежно від категорії яєць, яка визначає розмір. У Варусі продають товар (поштучно у картонних лотках) за такою вартістю:

друга категорія (від 45 до 52,9 г) — 4,49 грн/шт.;

вища категорія (від 63 до 72,9 г) — 5,59 грн/шт.;

відбірні (73 г і більше) — 6,90 грн/шт.

На полицях українських магазинів найчастіше зустрічаються "харчові столові" яйця різної маси. Залежно від потреб, споживачі можуть обрати продукт конкретної категорії

Вартість яєць у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Вартість яєць у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Вартість яєць у Варусі. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Вартість яєць у Форі

В супермаркеті поштучно реалізують курячі яйця першої категорії, розмір яких коливається від 53 до 62,9 г. За одну штуку потрібно заплатити 5,19 грн, що є середнім показником поміж вартістю яєць другої та вищої категорії.

Вартість яєць у супермаркеті "Фора". Фото: Новини.LIVE

Що цікаво, найдешевша фасована позиція у Форі — упаковка яєць першої категорії торгової марки "Зірковий вибір" — коштує 62,90 грн/десяток. Тобто українці можуть заощадити 11 грн, купивши 10 штук за 5,19 грн/шт. (51,90 грн/десяток). А завдяки ціновій різниці вдасться придбати ще два яйця.

Ціни на яйця в АТБ

Ми регулярно моніторимо ціни в супермаркеті "АТБ", аби відслідковувати динаміку. Починаючи з середини січня 2025 року показники планомірно підвищували, скорочуючи різницю між вартістю фасованих і нефасованих яєць. Зокрема 4 березня продукт першої категорії коштував 5,09 грн/шт., а станом на 7 березня його продають дорожче — за 5,19 грн/шт.

Вартість яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Які яйця продають в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Експерти впевнені, що у квітні-травні курячі яйця подешевшають, оскільки збільшиться пропозиція. Плюс узимку виробники витрачали кошти на енергоресурси, а ближче до літа цю статтю видатків можна буде скоротити. Тож у супермаркетах скоро перепишуть цінники в бік зниження.

Нагадаємо, овочі в Україні також досить дорогі. В Сільпо можна знайти огірки за 300 грн/кг і більше. Магазинам доводиться закуповувати товар за кордоном і переплачувати за логістику/зберігання, що відображається на вартості продуктів.

Також ми писали, що економити на нефасованих яйця вдається все важче, оскільки вони майже щодня дорожчають в АТБ. У січні вдавалося купити товар за 2,80 грн/шт., а на початку березня ціна піднялася до 5 грн/шт.