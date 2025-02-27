Бюджетні яйця зникли з прилавків – які ціни на продукт в АТБ (фото)

Курячі яйця на прилавку в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Популярний базовий продукт — курячі яйця — більше не коштує дешево в АТБ. З середини січня 2025 року вартість нефасованого товару піднялася майже вдвічі. Споживачі досі можуть економити на яйцях, купуючи їх поштучно, але з кожним днем сума заощаджень зменшується.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують нефасовані курячі яйця в АТБ.

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Ціни на яйця в АТБ

Згідно з даними Мінфіну, поточна середня ціна по Україні перебуває на рівні 65 грн/десяток. Йдеться саме про курячі яйця в упаковці, бо нефасований товар, який продається у відкритих лотках, обійдеться трохи дешевше. У січні відвідувачі супермаркету могли придбати 10 штук за 28 грн, економлячи понад 50%.

Але відтоді цінові пропозиції в АТБ змінилися. Станом на 27 лютого поштучні яйця коштують 4,99 грн, отже за десяток доведеться заплатити 49,90 грн. Для порівняння, найдешевша упаковка торгової марки "Своя лінія" 1 категорія коштує 58,80 грн. Різниця становить менше 10 грн.

Курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціна курячих яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Скільки коштують яйця у Варусі

Варус також часто встановлює вигідні пропозиції для споживачів. Ми порівняли ціни на курячі яйця та зрозуміли, що дешевше купити не вдасться. Продукт 1 категорії обійдеться відвідувачам магазину у 5 грн/шт., згідно з інформацією на офіційному сайті мережі.

Ще більше доведеться віддати за яйця категорії С0 (маркування означає велику масу, від 63 до 72,9 грамів) — 5,49 грн/шт. Категорія С2 нефасованого товару коштує 4,19 грн/шт. Але ці курячі яйця невеликого розміру, в середньому 51,7 грамів. Порівнювати вартість немає сенсу, бо на приготування страв піде більше продукту категорії С2, ніж С1 за 4,99 грн/шт.

Курячі яйця у Варусі. Фото: скриншот

Нагадаємо, куряче філе в Україні коштує в середньому 190 грн за кілограм. Але можна знайти дешевше в різних супермаркетах. В АТБ, Сільпо та Варусі ціни відрізняються, також іноді з’являються знижки на цей популярний продукт. Завдяки акціям споживачі можуть економити.

Також ми писали, що в деяких населених пунктах ніколи не відкриють супермаркети. Сільпо, Метро, Ашан, АТБ та інші мережі не з’являться у селах чи невеликих містечках. Бо там невигідно розширювати бізнес через мінімальний трафік споживачів. Інвестиції у відкриття можуть не окупитися.