Таких цен на яйца никто не ожидал — что произошло в АТБ, Варусе и Форе (фото)

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в ожидании низких цен на продукты питания, но супермаркеты не спешат снижать стоимость куриных яиц. Экономить на поштучном товаре все труднее, потому что показатели упорно движутся вверх, сокращая разницу с ценой упаковки. Популярные сети переписали стоимость яиц, поэтому приходится искать бюджетные варианты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят яйца в АТБ, Варусе и Форе по состоянию на 7 марта.

Читайте также:

Цены на яйца в Варусе

Посетители супермаркета могут найти нефасованный продукт на разный кошелек. Цены варьируются в зависимости от категории яиц, которая определяет размер. В Варусе продают товар (поштучно в картонных лотках) по такой стоимости:

вторая категория (от 45 до 52,9 г) — 4,49 грн/шт;

высшая категория (от 63 до 72,9 г) — 5,59 грн/шт;

отборные (73 г и более) — 6,90 грн/шт.

На полках украинских магазинов чаще всего встречаются "пищевые столовые" яйца различной массы. В зависимости от потребностей, посетители могут выбрать продукт конкретной категории

Стоимость яиц в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость яиц в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость яиц в Варусе. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Стоимость яиц в Форе

В супермаркете поштучно реализуют куриные яйца первой категории, размер которых колеблется от 53 до 62,9 г. За одну штуку нужно заплатить 5,19 грн, что является средним показателем между стоимостью яиц второй и высшей категории.

Стоимость яиц в супермаркете Фора. Фото: Новини.LIVE

Что интересно, самая дешевая фасованная позиция в Форе — упаковка яиц первой категории торговой марки "Зірковий вибір" — стоит 62,90 грн/десяток. То есть украинцы могут сэкономить 11 грн, купив 10 штук за 5,19 грн/шт. (51,90 грн/десяток). А благодаря ценовой разнице удастся приобрести еще два яйца.

Цены на яйца в АТБ

Мы регулярно мониторим цены в супермаркете АТБ, чтобы отслеживать динамику. Начиная с середины января 2025 года, показатели планомерно повышали, сокращая разницу между стоимостью фасованных и нефасованных яиц. В частности, 4 марта продукт первой категории стоил 5,09 грн/шт., а по состоянию на 7 марта его продают дороже — по 5,19 грн/шт.

Стоимость яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Какие яйца продают в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Эксперты уверены, что в апреле-мае куриные яйца подешевеют, поскольку увеличится предложение. Плюс зимой производители тратили деньги на энергоресурсы, а ближе к лету эту статью расходов можно будет сократить. Поэтому в супермаркетах скоро перепишут ценники в сторону снижения.

Напомним, овощи в Украине также достаточно дорогие. В Сильпо можно найти огурцы по 300 грн/кг и больше. Магазинам приходится закупать товар за границей и переплачивать за логистику/хранение, что отображается на стоимости продуктов.

Также мы писали, что экономить на нефасованных яйцах удается все труднее, поскольку они почти ежедневно дорожают в АТБ. В январе удавалось купить товар за 2,80 грн/шт., а в начале марта цена поднялась до 5 грн/шт.