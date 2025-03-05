Ціни на огірки можуть викликати ажіотаж — що відбувається в Сільпо

Покупці в Сільпо. Фото: Google Maps

Взимку сезонні овочі, як огірки і помідори, коштують захмарно. Супермаркетам доводиться закуповувати імпортні продукти, бо товару власного виробництва не вистачає. У Сільпо представлений широкий вибір популярного овоча, але ціна трохи кусається. Хоча є пропозиції на різний гаманець.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на огірки в Україні.

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Вартість огірків у Сільпо

Ми відвідали один із закладів мережі в Києві та дізналися, за скільки продають різні сорти огірків. Згідно з даними Мінфіну, станом на кінець лютого 2025 року вартість кілограма перебувала на рівні 119,30 грн по Україні. Водночас 14 лютого ми знайшли сорт, який коштував 399 грн/кг у Сільпо. Як не дивно, висока ціна не бентежила клієнтів, бо огірки швидко розкупили.

Менш ніж за місяць продукт подешевшав, але не сильно. Сорт "Гордій" екстра за 399 грн/кг станом на 5 лютого продають за 299 грн/кг. У схожій ціновій категорії перебуває сорт Organiс — 329 грн/кг. Зі знижкою 32% можна придбати "Естафету" — 169 грн/кг замість 249 грн/кг. Ще один бюджетний варіант — огірки гладкі українські за 119 грн/кг замість 149 грн/кг.

Вартість огірків у Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Ціни на огірки в супермаркетах

Для порівняння ми зайшли на офіційні сайти кількох популярних мереж супермаркетів, аби дізнатися, за скільки там продають овочі. В АТБ застали знижки на огірки:

турецькі — 119,89 грн/кг замість 125,89 грн/кг;

тепличні — 109,89 грн/кг замість 119,89 грн/кг.

У Варусі також достатньо бюджетних пропозицій станом на 5 березня. Тепличні вагові огірки обійдуться споживачам у 119,90 грн/кг (знижка 14% до 6 березня). Гладкий сорт коштує 169,90 грн/кг, а "Естафету" продають за 224,90 грн/кг, тобто дорожче, ніж у Сільпо.

Ціни на огірки у Варусі. Фото: скриншот

Експерти сходяться на думці, що зовсім скоро українців чекає сезонне зниження цін на овочі. Фермери почнуть поставляти супермаркетам свіжі помідори та огірки, тож пропозиція на ринку збільшиться. Орієнтовно у квітні будемо спостерігати планомірне здешевлення улюблених овочів.

Нагадаємо, експерт назвав дату, коли почнуть падати ціни на продукти в Україні. Десь із 15 травня на прилавках з’являться товари від фермерів, що призведе до зниження вартості сезонних овочів. Також подешевшають яйця і молоко.

Ми писали, куди піти українцям у Німеччині, щоб купити дешеві продукти. Часто вигідні знижки встановлюють популярні супермаркети, як Lidl чи Penny. Альтернативою магазинам є турецькі ринки, де продають свіжі овочі за доступними цінами.