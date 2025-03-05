Цены на огурцы могут вызвать ажиотаж — что происходит в Сильпо

Покупатели в Сильпо. Фото: Google Maps

Зимой сезонные овощи, как огурцы и помидоры, стоят заоблачно. Супермаркетам приходится закупать импортные продукты, поскольку товара собственного производства не хватает. В Сильпо представлен широкий выбор популярного овоща, но цена немного кусается. Хотя есть предложения на разный кошелек.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на огурцы в Украине.

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Стоимость огурцов в Сильпо

Мы посетили одно из заведений сети в Киеве и узнали, за сколько продают разные сорта огурцов. Согласно данным Минфина, по состоянию на конец февраля 2025 года стоимость килограмма находилась на уровне 119,30 грн по Украине. Однако 14 февраля мы нашли сорт, который стоил 399 грн/кг в Сильпо. Как ни странно, высокая цена не смущала клиентов, потому что огурцы быстро раскупили.

Менее чем за месяц продукт подешевел, но не сильно. Сорт "Гордей" экстра за 399 грн/кг по состоянию на 5 февраля продают по 299 грн/кг. В похожей ценовой категории находится сорт Organiс — 329 грн/кг. Со скидкой 32% можно приобрести "Эстафету" — 169 грн/кг вместо 249 грн/кг. Еще один бюджетный вариант — огурцы гладкие украинские за 119 грн/кг вместо 149 грн/кг.

Стоимость огурцов в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Цены на огурцы в супермаркетах

Для сравнения мы зашли на официальные сайты нескольких популярных сетей супермаркетов, чтобы узнать, за сколько там продают овощи. В АТБ застали скидки на огурцы:

турецкие — 119,89 грн/кг вместо 125,89 грн/кг;

тепличные — 109,89 грн/кг вместо 119,89 грн/кг.

В Варусе также достаточно бюджетных предложений по состоянию на 5 марта. Тепличные весовые огурцы обойдутся потребителям в 119,90 грн/кг (скидка 14% до 6 марта). Гладкий сорт стоит 169,90 грн/кг, а "Эстафету" продают за 224,90 грн/кг, то есть дороже, чем в Сильпо.

Цены на огурцы в Варусе. Фото: скриншот

Эксперты сходятся во мнении, что совсем скоро украинцев ждет сезонное снижение цен на овощи. Фермеры начнут поставлять супермаркетам свежие помидоры и огурцы, поэтому предложение на рынке увеличится. Ориентировочно в апреле будем наблюдать планомерное удешевление любимых овощей.

Напомним, эксперт назвал дату, когда начнут падать цены на продукты в Украине. Где-то с 15 мая на прилавках появятся товары от фермеров, что приведет к снижению стоимости сезонных овощей. Также подешевеют яйца и молоко.

Мы писали, куда пойти украинцам в Германии, чтобы купить дешевые продукты. Часто выгодные скидки устанавливают популярные супермаркеты, как Lidl или Penny. Альтернативой магазинам являются турецкие рынки, где продают свежие овощи по доступным ценам.