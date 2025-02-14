Ажіотаж на огірки за 399 грн — в якому супермаркеті продають за рекордну ціну (фото)

Огірки в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Овочі в Україні коштують дорого, враховуючи високий попит та обмежену пропозицію як для зимового сезону. В супермаркетах продають огірки на різний гаманець, і можна знайти товар за рекордні ціни. На полицях реалізовують здебільшого імпортну продукцію, бо тепличне виробництво поки не налагоджене.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де можна купити кілограм огірків за кілька сотень гривень.

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Вартість огірків у лютому

Згідно з даними Мінфіну, середня ціна огірків по Україні станом на середину лютого перебуває на рівні 140 грн/кг. Але пропозиції супермаркетів сильно відрізняються, можна знайти як бюджетні варіанти, так і овочі з рекордною вартістю.

Наприклад, ми відвідали "Сільпо" в Києві та побачили сорт, який коштує 399 грн/кг. Судячи з того, що поряд стояв повний контейнер з огірками за 139 грн/кг (зі знижкою), споживачів не бентежить висока ціна. В ящику залишилося зовсім небагато плодів, що свідчить про популярність товару серед покупців.

Вартість огірків у Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Огірки за 399 грн у Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Вартість огірків у Сільпо. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Ми зважили один огірок, аби дізнатися, скільки доведеться заплатити. Овоч середнього розміру вагою 112 грамів обійдеться у 44,69 грн. І хоча "Сільпо! пропонує багато альтернатив, продукт за 399 грн/кг має неабиякий попит. Для порівняння, на сайті "Варусу" можна знайти тепличні огірки за 129 грн/кг, а також гладкі за 109,90 грн/кг (знижка).

Огірки на вагах у Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Огірок за 399 грн/кг у Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Огірки зі знижкою в Сільпо. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Коли ціни на огірки можуть впасти

Згідно з даними EastFruit, в Україні продають тепличні огірки, але пропозиція не задовольняє попит. Виробники встановили ціни в діапазоні 80-120 грн/кг, оскільки намагаються конкурувати з імпортною продукцією. Собівартість вирощування зросла через великі витрати на енергоносії, логістику та обігрів теплиць, тому аграрії не можуть собі дозволити знизити вартість товару.

Вже у квітні традиційно з’явиться масштабний тепличний урожай. Експерти передбачають, що до травня огірки коштуватимуть у межах 80-100 грн/кг. А ближче до літа супермаркети почнуть переписувати цінники в бік зменшення, оскільки на ринку буде достатньо місцевого врожаю.

Нагадаємо, вартість курячих яєць в Україні змінюється буквально щодня. На прилавки виставляють продукцію різних торгових марок у середньому за 65 грн/упаковка. Вигідніше купувати яйця поштучно, бо ціна менша. Хороші знижки встановлюють в мережі супермаркетів "АТБ".

Також ми писали, що для рясного врожаю огірків важливо вибрати сорт з урахуванням клімату. Середньостиглий "Ніжинський дар" не потребує особливого догляду, дає хрусткі плоди зі стійкістю до хвороб. Ці огірки підходять для споживання свіжими чи в консервації.