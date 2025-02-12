Курячі яйця в АТБ різко подорожчали — що сталося з цінами (фото)

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Ціни на харчові продукти не стоять на місці, особливо це стосується курячих яєць. Супермаркети щодня переписують вартість товару, намагаючись слідкувати за трендами. В одному магазині різниця може становити 30-40 копійок за добу, а в разі акційної пропозиції — понад 1 грн/шт.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як змінилися ціни на яйця в супермаркеті "АТБ".

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Скільки коштують яйця в АТБ

На ринку представлено багато торгових марок у різній ціновій категорії, тож споживачі можуть обрати товар на власний гаманець. Але курячі яйця значно подорожчали у 2024 році, тож не завадить шукати шляхи економії.

Один із дієвих варіантів — купувати продукт поштучно, а не в упаковці, бо тоді не доведеться переплачувати за картон і бренд. В АТБ регулярно встановлюють знижки на нефасовані яйця.

Нефасовані курячі яйця в супермаркеті "АТБ". Фото: Новини.LIVE

Проте важливо встигнути скористатися акцією, бо досить швидко пропозиції зникають. 11 лютого редакція Новини.LIVE знайшла в супермаркеті товар за 3,93 грн/шт., а вже наступного дня яйця подорожчали на 36 копійок. Станом на 12 лютого вартість перебуває на рівні 4,29 грн/шт.

Ціни на курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Не виключено, що відбулося оновлення асортименту, бо бюджетний продукт дуже швидко розкупили. Навіть якщо ціна збільшилася на кілька десятків копійок, попит утримується на достатньому рівні, адже вартість в АТБ конкурентна на українському ринку.

Для порівняння, найдешевша позиція в упаковці коштує 55,90 грн/десяток (торгова марка "Своя лінія" 1 категорія). Тобто відвідувачі АТБ мають змогу економити 13 грн покупці. За ці гроші вдасться придбати ще 3 яйця додатково.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо різкого дорожчання яєць. Він висловив припущення, що могло стати причиною збільшення цін у два-три рази. На думку Трампа, ситуація погіршилася через внутрішні економічні проблеми, а також "невелику зовнішню проблему".

Також ми писали, що українці можуть купити кілограм полуниці у Варусі за 549 грн. Проблема в тому, що велика частина ягід продається зі слідами псування і гниття. Зовнішній вигляд полуниці не відповідає високій вартості в супермаркеті.