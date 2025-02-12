Куриные яйца в АТБ резко подорожали – что произошло с ценами (фото)

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты питания не стоят на месте, особенно это касается куриных яиц. Супермаркеты ежедневно переписывают стоимость товара, пытаясь следить за трендами. В одном магазине разница может составлять 30-40 копеек за сутки, а в случае акционного предложения — более 1 грн/шт.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как изменились цены на яйца в супермаркете "АТБ".

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Сколько стоят яйца в АТБ

На рынке представлено много торговых марок в разной ценовой категории, поэтому потребители могут выбрать товар на собственный кошелек. Но куриные яйца значительно подорожали в 2024 году, поэтому не помешает искать пути экономии.

Один из действенных вариантов — покупать продукт поштучно, а не в упаковке, ведь тогда не придется переплачивать за картон и бренд. В АТБ регулярно устанавливают скидки на нефасованные яйца.

Нефасованные куриные яйца в супермаркете "АТБ". Фото: Новини.LIVE

Однако важно успеть воспользоваться акцией, потому что довольно быстро предложения исчезают. 11 февраля редакция Новини.LIVE нашла в супермаркете товар за 3,93 грн/шт., а уже на следующий день яйца подорожали на 36 копеек. По состоянию на 12 февраля стоимость находится на уровне 4,29 грн/шт.

Цены на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Не исключено, что произошло обновление ассортимента, поскольку бюджетный продукт очень быстро раскупили. Даже если цена увеличилась на несколько десятков копеек, спрос удерживается на достаточном уровне, ведь стоимость в АТБ конкурентная на украинском рынке.

Для сравнения, самая дешевая позиция в упаковке стоит 55,90 грн/десяток (торговая марка "Своя линия" 1 категория). То есть посетители АТБ могут экономить 13 грн на покупке. За эти деньги удастся приобрести еще 3 яйца дополнительно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность относительно резкого подорожания яиц. Он высказал предположение, что могло стать причиной увеличения цен в два-три раза. По мнению Трампа, ситуация ухудшилась из-за внутренних экономических проблем, а также "небольшой внешней проблемы".

Также мы писали, что украинцы могут купить килограмм клубники в Варусе за 549 грн. Проблема в том, что большая часть ягод продается со следами порчи и гниения. Внешний вид клубники не соответствует высокой стоимости в супермаркете.