Нові цінники в АТБ – скільки коштують яйця та що змінилося (фото)

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Супермаркети мало не щодня переписують ціни на продукти харчування. Впливає інфляція та встановлення регулярних акційних пропозицій. Курячі яйця ще 5 лютого коштували дешевше в мережі "АТБ", а станом на 11 лютого подорожчали. Причому в інших супермаркетах вартість товару досить конкурентна.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з цінами на курячі яйця в АТБ.

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Скільки коштують яйця в АТБ

В асортименті супермаркету багато торгових марок на різний гаманець. У середньому фасовані яйця коштують 60-65 грн по Україні, але дуже вигідно купувати товар поштучно. Бо не потрібно переплачувати за упаковку і бренд, інколи економія виходить до 50%.

У вівторок, 11 лютого, курячі яйця 1-ї категорії продають в АТБ за 3,93 грн/шт. Отже, за десяток доведеться віддати майже 40 грн, що дозволить заощадити до 15 грн на мінімальній вартості упаковки. Вони середнього розміру, підходять для щоденного побутового використання і приготування повсякденних страв.

Ціни на курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Які ціни на яйця у "Варусі"

Для порівняння цінових пропозицій ми також відвідали супермаркет "Варус" у Києві та знайшли продукт поштучно. Яйця 2-ї категорії, тобто трохи менші за розміром, коштують 3,49 грн. Вдасться зекономити 44 копійки, або 4,40 грн на кожному десятку (тоді можна придбати 11 яєць замість десяти).

Плюс на вибір споживачів — товар за 4,59 грн/шт. (категорія С0). Маркування С0 означає вищу категорію продукту, такі яйця мають середню вагу від 65 до 75,9 г.

Ціни на курячі яйця у "Варусі". Фото: Новини.LIVE

Курячі яйця у "Варусі". Фото: Новини.LIVE

Ціни на курячі яйця у "Варусі". Фото: Новини.LIVE

Курячі яйця у "Варусі". Фото: Новини.LIVE

Курячі яйця у "Варусі". Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Нагадаємо, редакція Новини.LIVE раніше знаходила нефасовані курячі яйця у "Варусі" за дуже низькою ціною — 2,99 грн/шт. Акція спричинила справжній ажіотаж у супермаркеті, споживачі стояли в черзі, аби встигнути купити товар.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп обурився зростанням цін на харчові продукти, зокрема на курячі яйця та бекон, які подорожчали у 2-3 рази. Він пов’язав ситуацію з економічними проблемами та помилковими рішеннями попереднього уряду.