Ціни в Україні невпинно зростають – за які товари і послуги треба платити більше

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні триває загальна тенденція до зростання споживчих цін. Річна інфляція у січні 2025 року зупинилася на рівні 1,2% порівняно з груднем 2024-го. А різниця з січнем 2024 року становить 12,9%.

Про це свідчать дані Держстату.

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Хоча темпи інфляції трохи сповільнилися в січні, вартість товарів і послуг досі планомірно зростає. Від дорожчання постраждали всі сфери, найбільше — галузь телекомунікаційного зв’язку. Тарифи на місцевий телефонний зв'язок підвищилися на 29,1%, а мобільний зріс у ціні на 15,6%.

"На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. На 5,5-0,9% зросли ціни на овочі, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні продукти, фрукти, рибу та продукти з риби", — йдеться в повідомленні.

Лідерами серед продуктів харчування стали овочі, що не дивно, враховуючи зимовий період, коли доводиться завозити товари з-за кордону чи вирощувати в теплицях. За місяць вони подорожчали в середньому на 5,5%. Також інфляція не пощадила:

соняшникову олію (+2,8%);

безалкогольні напої (2,2%);

хліб (2,1%);

сир (1,9%);

вершкове масло (1,5%).

Зміна споживчих цін на товари і послуги в Україні. Фото: Держстат

Натомість деякі товари подешевшали. За січень курячі яйця впали у вартості одразу на 23%. Одяг і взуття коштують дешевше на 5,6% та 5,4% відповідно.

Ціни на транспортні послуги інфляція таки зачепила. Вони зросли на 1,4%, а причиною стало подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,5%. Плюс паливо і мастила коштують на 2,1% більше.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року в Україні продовжать дорожчати продукти харчування. Очікується зростання цін на гречку, олію, вершкове масло та хліб, водночас курячі яйця можуть подешевшати через низький попит.

Також ми писали, що Національний банк підвищив облікову ставку на 1%, оскільки хотів сповільнити інфляцію. Регулятор переглядає монетарну політику, коли приходить час зупинити дорожчання товарів/послуг. Облікова ставка є ефективним інструментом для цього.