Облікова ставка простими словами – на що впливає і що змінює для українців

Працівниця банку та пачка грошей. Фото: НБУ

Національний банк повідомив про підвищення облікової ставки 23 січня 2025 року. Показник перебуватиме на рівні 14,5% річних замість 13,5%. Регулятор може переглядати облікову ставку кілька разів на рік або залишити її недоторканою, це залежить від інфляційного тиску. Не всі українці розуміють, на що впливає відсоток і що змінює в повсякденному житті громадян.

Редакція Новини.LIVE дізналася в доктора економічних наук Олексія Плотнікова, що таке облікова ставка простими словами і як вона впливає на заощадження людей.

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Навіщо змінювати облікову ставку

За твердженням НБУ, рішення стало необхідністю через пришвидшення інфляції в грудні 2024 року до 12% у річному вимірі. Це перевищило попередній прогноз і призвело до дорожчання споживчих цін. Одним із ефективних способів стримування інфляційних темпів і підтримки стійкості валютного ринку є встановлення високої облікової ставки.

"Вона впливає на вартість грошей, які можна отримати в банку. Облікова ставка — це відсоток, під який Національний банк дає гроші всім комерційним фінансовим установам. А вони, видаючи кредити клієнтам, орієнтуються на цей показник, бо відсоткова ставка по споживчому кредиту не може бути нижча за облікову", — зауважив експерт.

Як правило, при підвищенні облікової ставки банківські кредити стають менш затребуваними і більш дорогим, попит серед українців на позики зменшується. Відповідно економічна активність громадян послаблюється, що призводить до гальмування темпів інфляції.

Що буде з депозитами українців

Ще один прямий вплив стосується дохідності за гривневими депозитними рахунками. Виростають не лише відсотки за кредитами, але й проценти за депозитами, які також орієнтуються на облікову ставку. Оформивши угоду з банком після 23 січня, клієнти отримають вищий дохід по завершенню дії договору, ніж якби звернулися за послугою на початку місяця.

"Я думаю, вже з понеділка банки будуть повідомляти новим клієнтам, які прийдуть оформлювати депозити, що вони мають кращі відсотки. Звісно, для чинних рахунків нічого не зміниться, бо умови депозиту не передбачають ні зменшення ставок після відкриття, ані збільшення", — констатував Олексій Плотніков.

Як ще можна сповільнити інфляцію

Національний банк уточнив, що далі планує регулювати інфляційні темпи шляхом посилення монетарної політики. Чи будуть зміни в короткостроковій перспективі, невідомо. Економіст вважає, що регулятор орієнтуватиметься на показники за перший квартал 2025 року. У разі збереження великого відсотка інфляції НБУ, скоріше за все, знову перегляне облікову ставку.

Існують інші способи стабілізації та підтримання стійкості валютного ринку. Наприклад, можна користуватися адміністративними методами, запроваджувати заборони на підвищення цін, встановлювати граничну вартість товарів, вводити обмеження на імпорт тощо.

Проте, за словами Олексія Плотнікова, саме облікова ставка є найбільш ринковим та економічно дієвим важелем впливу. Тому регулятор постійно повертається до цього інструменту, якщо з’являється необхідність стримати ціновий тиск.

Нагадаємо, в Україні значно подорожчали продукти харчування. За даними Держстату, у 2024 році найбільше змінилася вартість овочів для борщового набору. Морква виросла в ціні на 150%, капуста — на 204%, картопля — майже на 100%.

Також ми писали про прогнози НБУ щодо інфляції на 2025 рік. Передбачається тимчасове пришвидшення темпів до 10% і більше в першому кварталі, але станом на кінець року показник знизиться до рівня 6%. На це вплине надходження нового врожаю.