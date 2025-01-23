НБУ збільшив облікову ставку до 14,5% річних – що зміниться для українців

Будівля Національного банку України. Фото: НБУ/Flickr

Правління Національного банку ухвалило рішення вкотре змінити облікову ставку. Показник відтепер перебуватиме на рівні 14,5% річних, хоча в грудні 2024 року регулятор зафіксував ставку 13,5%. Такий крок зумовлений необхідністю підтримувати стійкість валютного ринку.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Що зміниться для українців

НБУ переглянув облікову ставку на тлі пришвидшення інфляційних процесів. У грудні темпи збільшення споживчих цін прискорилися до 12%, що перевищило жовтневий прогноз регулятора. І хоча причинами стали тимчасові фактори, зокрема недостатні минулорічні врожаї, НБУ вирішив втрутитися в ситуацію, аби інфляція не розігналася в січні.

"Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%. Стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики", — зазначили в Нацбанку.

Оскільки показник інфляції перейшов на двознаковий рівень, населення і бізнес можуть в короткостроковій перспективі відчути на собі негативні зміни. Наприклад, зниження реальної дохідності гривневих інструментів.

Натомість підвищення облікової стави навіть на 1% прямо вплине на заощадження українців, отриманих внаслідок оформлення депозитів у національній валюті. Іншими словами, показники відсотків підуть вгору, а доходи по завершенню строку дії виростуть.

Зауважимо, зміни торкнулися також ставок за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування. Вони збільшилися до 14,5%, 17% та 17,5% відповідно. В НБУ не виключають, що на наступних засіданнях Правління доведеться продовжити посилення монетарної політики.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Національний банк не погодився з пропозицією надати необмежений досудовий доступ до банківської таємниці українців. Саме це запропонували в Міністерстві фінансів, проте НБУ наголосив, що суспільно-важлива мета не виправдовує автоматичне розголошення банківської таємниці.

Також ми писали, що НБУ запровадив обмеження на вихідні карткові перекази. Ліміти торкнулися не всіх українців, а лише громадян, які не можуть документально підтвердити походження коштів на рахунках. Ці заходи спрямовані на протидію тіньовій економіці.