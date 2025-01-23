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НБУ изменил учетную ставку — что это значит для украинцев

23 января 2025 14:14
Елизавета Супивская - редактор
НБУ увеличил учетную ставку до 14,5% годовых – что изменится для украинцев
Здание Национального банка Украины. Фото: НБУ/Flickr
Елизавета Супивская - редактор

Правление Национального банка приняло решение в очередной раз изменить учетную ставку. Показатель отныне будет находиться на уровне 14,5% годовых, хотя в декабре 2024 года регулятор зафиксировал ставку 13,5%. Такой шаг обусловлен необходимостью поддерживать устойчивость валютного рынка.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

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Что изменится для украинцев

НБУ пересмотрел учетную ставку на фоне ускорения инфляционных процессов. В декабре темпы роста потребительских цен ускорились до 12%, что превысило октябрьский прогноз регулятора. И хотя причинами стали временные факторы, в частности недостаточные урожаи прошлого года, НБУ решил вмешаться в ситуацию, дабы инфляция не разогналась в январе.

"Это решение направляется на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции до 5%. Сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики", — отметили в Нацбанке.

Поскольку показатель инфляции перешел на двузначный уровень, население и бизнес могут в краткосрочной перспективе ощутить негативные изменения. К примеру, снижение реальной доходности гривневых инструментов.

Зато повышение учетной ставки даже на 1% напрямую повлияет на сбережения украинцев, полученных в результате оформления депозитов в национальной валюте. Иными словами, показатели процентов пойдут вверх, а доходы по истечении срока действия вырастут.

Отметим, изменения затронули также ставки по депозитным сертификатам овернайт, трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования. Они увеличились до 14,5%, 17% и 17,5% соответственно. В НБУ не исключают, что на следующих заседаниях Правления придется продолжить усиление монетарной политики.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Национальный банк не согласился с предложением предоставить неограниченный досудебный доступ к банковской тайне украинцев. Именно это предложили в Министерстве финансов, однако НБУ подчеркнул, что общественно важная цель не оправдывает автоматическое разглашение банковской тайны.

Также мы писали, что НБУ ввел ограничения на исходные карточные переводы. Лимиты коснулись не всех украинцев, а только граждан, которые не могут документально подтвердить происхождение денег на счетах. Эти меры направлены на противодействие теневой экономике.

НБУ кредиты учетная ставка инфляция депозиты

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