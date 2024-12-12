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Нацбанк підняв облікову ставку — що зміниться для українців

12 грудня 2024 14:19
Єлизавета Супівська - редактор
НБУ змінив облікову ставку – що це означає для українців
Будівля Національного банку України. Фото: НБУ/Flickr
Єлизавета Супівська - редактор

Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставку на 0,5% з 13 грудня 2024 року. Показник становитиме 13,5% річних, що допоможе зберегти стійкість валютного ринку та стримає темпи інфляції. Плюс облікова ставка вплине на дохідність за депозитами.

Деталі повідомила пресслужба НБУ на офіційному сайті.

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Нацбанк вирішив посилити монетарну політику, аби розвернути інфляційний тренд у зворотному напрямку і зафіксувати темпи дорожчання споживчих товарів на рівні 5%. Підвищення облікової ставки якраз сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань, оскільки протягом останніх місяців темпи зростання цін значно пришвидшилися.

"Наразі інфляційні очікування демонструють відносну стійкість, проте посилюється ризик їхнього розбалансування на тлі підвищення уваги населення до процесів. У 2025 році очікується сповільнення інфляції та подальший рух до цілі 5%. Цьому, зокрема, сприятимуть заходи НБУ з монетарної політики та підтримання стійкості валютного ринку", — зауважили в НБУ.

Українцям варто знати, що облікова ставка впливає на дохідність гривневих інструментів. Депозити мають попит серед населення, а підняття ставки призведе до збільшення строкових гривневих заощаджень. Як результат, відбудеться підживлення інтересу до відкриття депозитних рахунків, що сприятиме зниженню тиску на курс і ціни.

В Національному банку наголосили, що посилення процентної політики може продовжитися на найближчих засіданнях Правління з монетарних питань, якщо регулятор побачить ознаки збереження стійкості на ринку і позитивний вплив на темпи інфляції.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, 10 грудня у приміщенні НБУ кілька системно важливих банків підписали меморандум про посилення фінансового моніторингу клієнтів. У 2025 році українців ділитимуть на категорії залежно від рівня ризику, аби встановити нові ліміти на карткові перекази.

Також ми писали, що Нацбанк планує запустити тестування випуску цифрових грошей — е-гривень. У 2025 році регулятор організує пілотний проєкт і запросить до перевірки ефективності всіх охочих учасників фінансового ринку. Тобто протестувати валюту зможуть не лише працівники НБУ. 

НБУ облікова ставка зміни депозити фінанси

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