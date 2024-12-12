НБУ изменил учетную ставку – что это значит для украинцев

Здание Национального банка. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 0,5% с 13 декабря 2024 года. Показатель будет составлять 13,5% годовых, что поможет сохранить устойчивость валютного рынка и сдержит темпы инфляции. Плюс учетная ставка повлияет на доходность по депозитам.

Детали сообщила пресс-служба НБУ на официальном сайте.

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Что изменит новая учетная ставка

Нацбанк решил усилить монетарную политику, дабы развернуть инфляционный тренд в обратном направлении и зафиксировать темпы удорожания потребительских товаров на уровне 5%. Повышение учетной ставки как раз будет способствовать сохранению контролируемости инфляционных ожиданий, поскольку в последние месяцы темпы роста цен значительно ускорились.

"В настоящее время инфляционные ожидания демонстрируют относительную устойчивость, однако усиливается риск их разбалансирования на фоне повышения внимания населения к процессам. В 2025 году ожидается замедление инфляции и дальнейшее движение к цели 5%. Этому, в частности, будут способствовать меры НБУ по монетарной политике и поддержанию устойчивости валютного рынка", — отметили в НБУ.

Украинцам следует знать, что учетная ставка влияет на доходность гривневых инструментов. Депозиты пользуются спросом среди населения, а повышение ставки приведет к увеличению срочных гривневых сбережений. Как результат, произойдет подпитка интереса к открытию депозитных счетов, что снизит давление на курс и цены.

В Национальном банке отметили, что усиление процентной политики может продолжиться на ближайших заседаниях Правления по монетарным вопросам, если регулятор увидит признаки сохранения устойчивости на рынке и положительное влияние на темпы инфляции.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, 10 декабря в помещении НБУ несколько системно важных банков подписали меморандум об ужесточении финансового мониторинга клиентов. В 2025 году украинцев будут делить на категории в зависимости от уровня риска, чтобы установить новые лимиты на карточные переводы.

Также мы писали, что Нацбанк планирует запустить тестирование выпуска цифровых денег — е-гривен. В 2025 году регулятор организует пилотный проект и пригласит к проверке эффективности всех желающих участников финансового рынка. То есть, протестировать валюту смогут не только сотрудники НБУ.