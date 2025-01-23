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Дорогие кредиты, выгодные депозиты — что дает учетная ставка

23 января 2025 17:06
Елизавета Супивская - редактор
Учетная ставка простыми словами – на что влияет и что меняет для украинцев
Работница банка и пачка денег. Фото: НБУ
Елизавета Супивская - редактор

Национальный банк сообщил о повышении учетной ставки 23 января 2025 года. Показатель будет находиться на уровне 14,5% годовых вместо 13,5%. Регулятор может пересматривать учетную ставку несколько раз в год или оставить ее неприкосновенной, это зависит от инфляционного давления. Не все украинцы понимают, на что влияет процент и что меняет в повседневной жизни граждан.

Редакция Новини.LIVE узнала в доктора экономических наук Алексея Плотникова, что такое учетная ставка простыми словами и как она влияет на сбережения людей.

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Зачем менять учетную ставку

По утверждению НБУ, решение стало необходимостью из-за ускорения инфляции в декабре 2024 года до 12% в годовом измерении. Это превысило предыдущий прогноз и привело к удорожанию потребительских цен. Одним из эффективных способов сдерживания инфляционных темпов и поддержания устойчивости валютного рынка является установление высокой учетной ставки.

"Она влияет на стоимость денег, которые можно получить в банке. Учетная ставка — это процент, под который Национальный банк дает деньги всем коммерческим финансовым учреждениям. А они, выдавая кредиты клиентам, ориентируются на этот показатель, потому что процентная ставка по потребительскому кредиту не может быть ниже учетной", — отметил эксперт.

Как правило, при повышении учетной ставки банковские кредиты становятся менее востребованными и более дорогим, спрос среди украинцев на займы уменьшается. Соответственно экономическая активность граждан ослабевает, что приводит к торможению темпов инфляции.

Что будет с депозитами украинцев

Еще одно прямое влияние касается доходности по гривневым депозитным счетам. Растут не только проценты по кредитам, но и по депозитам, которые также ориентируются на учетную ставку. Оформив соглашение с банком после 23 января, клиенты получат более высокий доход по завершению действия договора, чем если бы обратились за услугой в начале месяца.

"Я думаю, уже с понедельника банки будут сообщать новым клиентам, которые придут оформлять депозиты, что они имеют лучшие проценты. Конечно, для действующих счетов ничего не изменится, ведь условия депозита не предусматривают ни уменьшения ставок после открытия, ни увеличения", — констатировал Алексей Плотников.

Как еще можно замедлить инфляцию

Национальный банк уточнил, что далее планирует регулировать инфляционные темпы путем ужесточения монетарной политики. Будут ли изменения в краткосрочной перспективе, неизвестно. Экономист считает, что регулятор будет ориентироваться на показатели за первый квартал 2025 года. В случае сохранения большого процента инфляции НБУ, скорее всего, снова пересмотрит учетную ставку.

Существуют другие способы стабилизации и поддержания устойчивости валютного рынка. Например, можно пользоваться административными методами, вводить запреты на повышение цен, устанавливать предельную стоимость товаров, вводить ограничения на импорт и т.д.

Но, по словам Алексея Плотникова, именно учетная ставка является наиболее рыночным и экономически действенным рычагом влияния. Поэтому регулятор постоянно возвращается к этому инструменту, если появляется необходимость сдержать ценовое давление.

Напомним, в Украине значительно подорожали продукты питания. По данным Госстата, в 2024 году больше всего изменилась стоимость овощей для борщевого набора. Морковь выросла в цене на 150%, капуста — на 204%, картофель — почти на 100%.

Также мы писали о прогнозах НБУ по инфляции на 2025 год. Предполагается временное ускорение темпов до 10% и более в первом квартале, но по состоянию на конец года показатель снизится до уровня 6%. На это повлияет поступление нового урожая.

НБУ кредиты учетная ставка депозиты доходы

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