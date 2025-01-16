Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Що найбільше подорожчало в Україні та до чого готуватися далі arrow

Що найбільше подорожчало в Україні та до чого готуватися далі

16 січня 2025 18:25
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Ціни на деякі продукти зросли на 204% — що подорожчало та подешевшало в Україні
Продуктовий магазин. Фото: Новини.LIVE
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні у 2024 році, за даними Держстату, найбільше подорожчали овочі борщового набору, а саме капуста (+204%), морква (+150%), картопля (+96,6%) та буряк (+71,3%). Також у списку з найбільшими темпами подорожчання опинилися й інші продукти та товари.

Як пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, здорожчання переважної частини споживчих товарів пов’язано зі зростанням витрат на енергоспоживання, оплату праці, а також з ефектом від послаблення курсу гривні.

Читайте також:

Що ще найбільше подорожчало, за даними Держстату

Окрім овочів борщового набору в списку опинилися також і такі товари:

  • яблука (+71,9%);
  • масло вершкове (+40%);
  • антибіотики імпортні (+25,9%);
  • борошно пшеничне (+25,7%);
  • сметана (+25,5%);
  • сигарети із фільтром (+25,1%).

"По с.г культурам багато залежить від врожаю і погодних умов (які були гіршими минулого року), потужностей для зберігання, якості посівного матеріалу, можливостей та цінових умов для експорту/імпорту та ін. чинників, які по року грали в цілому в мінус", — пояснив Гетманцев.

Водночас у 2024 році були товари, які й подешевшали:

  • свинина (-4,6%);
  • пшоно (-4,4%);
  • сало (-4,2%);
  • горілка (-1,6%);
  • дизельне пальне (-0,8%);
  • цукор (-0,4%).

Гетманцев зазначив, що на зменшення цін на свинину та сало вплинуло скорочення попиту на продукцію. 

"По м’ясу, за даними профільних асоціацій, попри зростання вартості кормів, виробники свинини і сала, навпаки, були змушені дещо зменшувати ціни через скорочення внутрішнього попиту на свою продукцію. Тоді як можливості для експорту, на відміну від курятини, тут є обмеженими", — зауважив Гетманцев.

Що вплинуло на зростання цін

За його словами, на переважну частину споживчих товарів і послуг впливали такі чинники:

  • збільшення оплати праці;
  • ефект від послаблення курсу гривні;
  • зростання витрат на енергоспоживання.

"Все це разом призвело у 2024 році до прискорення інфляції у цілому (з 5,1% на кінець 2023 року до 12% на кінець 2024 року), а за окремими позиціями, зокрема борщового набору, до галопуючого зростання цін", — пояснив Гетманцев.

Він додав, що, за оцінками НБУ, варто розраховувати на уповільнення інфляції, починаючи з другої половини 2025 року.

Раніше ми писали про те, що у 2025 році українці платитимуть більше за деякі продукти. В списку опинилася кава.

Нагадаємо, нещодавно продавці оновили ціни на часник до рекордного рівня. Експерти вважають, що не варто чекати позитивних змін у короткостроковій перспективі.

продукти товари овочі ціни гроші

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:33 Росія може використати кризу у ПМР для нападу на Молдову

19:29 Фіцо анонсував зустріч із Зеленським — чи відома дата

18:50 Росія має перевагу на сході — Зеленський назвав причину

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

18:39 Зеленський відповів, з ким ведуть перемовини щодо миротворців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:32 Зеленський назвав витрати України на війну у 2024 році

18:25 Що найбільше подорожчало в Україні та до чого готуватися далі

18:08 Землю вартістю 31 млн грн у Києві ледь не віддали даром — деталі

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

19:33 Росія може використати кризу у ПМР для нападу на Молдову

19:29 Фіцо анонсував зустріч із Зеленським — чи відома дата

18:50 Росія має перевагу на сході — Зеленський назвав причину

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

18:39 Зеленський відповів, з ким ведуть перемовини щодо миротворців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:32 Зеленський назвав витрати України на війну у 2024 році

18:25 Що найбільше подорожчало в Україні та до чого готуватися далі

18:08 Землю вартістю 31 млн грн у Києві ледь не віддали даром — деталі

17:41 Без папірців і затверджень — як одеситам оформити інвалідність

17:37 Інавгурація Трампа — онлайн-трансляція з Вашингтона

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

06:04 Як вагнерівці, Шторм Z і V воюють за Україну, — інтерв'ю РДК

15 січня 2025
Ексклюзив

18:49 Мобілізація заброньованих в 2025 році — юрист про нові правила

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

Text

08:00 Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

15 січня 2025
Text

23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

Text

21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво