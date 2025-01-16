Ціни на деякі продукти зросли на 204% — що подорожчало та подешевшало в Україні

Продуктовий магазин. Фото: Новини.LIVE

В Україні у 2024 році, за даними Держстату, найбільше подорожчали овочі борщового набору, а саме капуста (+204%), морква (+150%), картопля (+96,6%) та буряк (+71,3%). Також у списку з найбільшими темпами подорожчання опинилися й інші продукти та товари.

Як пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, здорожчання переважної частини споживчих товарів пов’язано зі зростанням витрат на енергоспоживання, оплату праці, а також з ефектом від послаблення курсу гривні.

Читайте також:

Що ще найбільше подорожчало, за даними Держстату

Окрім овочів борщового набору в списку опинилися також і такі товари:

яблука (+71,9%);

масло вершкове (+40%);

антибіотики імпортні (+25,9%);

борошно пшеничне (+25,7%);

сметана (+25,5%);

сигарети із фільтром (+25,1%).

"По с.г культурам багато залежить від врожаю і погодних умов (які були гіршими минулого року), потужностей для зберігання, якості посівного матеріалу, можливостей та цінових умов для експорту/імпорту та ін. чинників, які по року грали в цілому в мінус", — пояснив Гетманцев.

Водночас у 2024 році були товари, які й подешевшали:

свинина (-4,6%);

пшоно (-4,4%);

сало (-4,2%);

горілка (-1,6%);

дизельне пальне (-0,8%);

цукор (-0,4%).

Гетманцев зазначив, що на зменшення цін на свинину та сало вплинуло скорочення попиту на продукцію.

"По м’ясу, за даними профільних асоціацій, попри зростання вартості кормів, виробники свинини і сала, навпаки, були змушені дещо зменшувати ціни через скорочення внутрішнього попиту на свою продукцію. Тоді як можливості для експорту, на відміну від курятини, тут є обмеженими", — зауважив Гетманцев.

Що вплинуло на зростання цін

За його словами, на переважну частину споживчих товарів і послуг впливали такі чинники:

збільшення оплати праці;

ефект від послаблення курсу гривні;

зростання витрат на енергоспоживання.

"Все це разом призвело у 2024 році до прискорення інфляції у цілому (з 5,1% на кінець 2023 року до 12% на кінець 2024 року), а за окремими позиціями, зокрема борщового набору, до галопуючого зростання цін", — пояснив Гетманцев.

Він додав, що, за оцінками НБУ, варто розраховувати на уповільнення інфляції, починаючи з другої половини 2025 року.

Раніше ми писали про те, що у 2025 році українці платитимуть більше за деякі продукти. В списку опинилася кава.

Нагадаємо, нещодавно продавці оновили ціни на часник до рекордного рівня. Експерти вважають, що не варто чекати позитивних змін у короткостроковій перспективі.