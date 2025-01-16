Ціни на деякі продукти зросли на 204% — що подорожчало та подешевшало в Україні

Що найбільше подорожчало в Україні та до чого готуватися далі
В Україні у 2024 році, за даними Держстату, найбільше подорожчали овочі борщового набору, а саме капуста (+204%), морква (+150%), картопля (+96,6%) та буряк (+71,3%). Також у списку з найбільшими темпами подорожчання опинилися й інші продукти та товари.
Як пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, здорожчання переважної частини споживчих товарів пов’язано зі зростанням витрат на енергоспоживання, оплату праці, а також з ефектом від послаблення курсу гривні.
Що ще найбільше подорожчало, за даними Держстату
Окрім овочів борщового набору в списку опинилися також і такі товари:
- яблука (+71,9%);
- масло вершкове (+40%);
- антибіотики імпортні (+25,9%);
- борошно пшеничне (+25,7%);
- сметана (+25,5%);
- сигарети із фільтром (+25,1%).
"По с.г культурам багато залежить від врожаю і погодних умов (які були гіршими минулого року), потужностей для зберігання, якості посівного матеріалу, можливостей та цінових умов для експорту/імпорту та ін. чинників, які по року грали в цілому в мінус", — пояснив Гетманцев.
Водночас у 2024 році були товари, які й подешевшали:
- свинина (-4,6%);
- пшоно (-4,4%);
- сало (-4,2%);
- горілка (-1,6%);
- дизельне пальне (-0,8%);
- цукор (-0,4%).
Гетманцев зазначив, що на зменшення цін на свинину та сало вплинуло скорочення попиту на продукцію.
"По м’ясу, за даними профільних асоціацій, попри зростання вартості кормів, виробники свинини і сала, навпаки, були змушені дещо зменшувати ціни через скорочення внутрішнього попиту на свою продукцію. Тоді як можливості для експорту, на відміну від курятини, тут є обмеженими", — зауважив Гетманцев.
Що вплинуло на зростання цін
За його словами, на переважну частину споживчих товарів і послуг впливали такі чинники:
- збільшення оплати праці;
- ефект від послаблення курсу гривні;
- зростання витрат на енергоспоживання.
"Все це разом призвело у 2024 році до прискорення інфляції у цілому (з 5,1% на кінець 2023 року до 12% на кінець 2024 року), а за окремими позиціями, зокрема борщового набору, до галопуючого зростання цін", — пояснив Гетманцев.
Він додав, що, за оцінками НБУ, варто розраховувати на уповільнення інфляції, починаючи з другої половини 2025 року.
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