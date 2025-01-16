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Что больше всего подорожало в Украине и к чему готовиться дальше

16 января 2025 18:25
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Цены на некоторые продукты выросли на 204% — что подорожало и подешевело в Украине
Продуктовый магазин. Фото: Новини.LIVE
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине в 2024 году, по данным Госстата, больше всего подорожали овощи борщевого набора, а именно капуста (+204%), морковь (+150%), картофель (+96,6%) и свекла (+71,3%). Также в списке с наибольшими темпами подорожания оказались и другие продукты и товары.

Как пояснил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, подорожание большей части потребительских товаров связано с ростом расходов на энергопотребление, оплату труда, а также с эффектом от ослабления курса гривны.

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Что еще больше всего подорожало, по данным Госстата

Кроме овощей борщевого набора в списке оказались также и следующие товары:

  • яблоки (+71,9%);
  • масло сливочное (+40%);
  • антибиотики импортные (+25,9%);
  • мука пшеничная (+25,7%);
  • сметана (+25,5%);
  • сигареты с фильтром (+25,1%).

"По с.х культурам многое зависит от урожая и погодных условий (которые были хуже в прошлом году), мощностей для хранения, качества посевного материала, возможностей и ценовых условий для экспорта/импорта и др. факторов, которые по году играли в целом в минус", — пояснил Гетманцев.

В то же время в 2024 году были товары, которые и подешевели:

  • свинина (-4,6%);
  • пшено (-4,4%);
  • сало (-4,2%);
  • водка (-1,6%);
  • дизельное топливо (-0,8%);
  • сахар (-0,4%).

Гетманцев отметил, что на уменьшение цен на свинину и сало повлияло сокращение спроса на продукцию.

"По мясу, по данным профильных ассоциаций, несмотря на рост стоимости кормов, производители свинины и сала, наоборот, были вынуждены несколько уменьшать цены из-за сокращения внутреннего спроса на свою продукцию. Тогда как возможности для экспорта, в отличие от курятины, здесь являются ограниченными", — заметил Гетманцев.

Что повлияло на рост цен

По его словам, на подавляющую часть потребительских товаров и услуг, влияли следующие факторы:

  • увеличение оплаты труда;
  • эффект от ослабления курса гривны;
  • рост расходов на энергопотребление.

"Все это вместе привело в 2024 году к ускорению инфляции в целом (с 5,1% на конец 2023 года до 12% на конец 2024 года), а по отдельным позициям, в частности борщевого набора, к галопирующему росту цен", — пояснил Гетманцев.

Он добавил, что, по оценкам НБУ, стоит рассчитывать на замедление инфляции, начиная со второй половины 2025 года.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году украинцы будут платить больше за некоторые продукты. В списке оказался кофе.

Напомним, недавно продавцы обновили цены на чеснок до рекордного уровня. Эксперты считают, что не стоит ждать позитивных изменений в краткосрочной перспективе.

продукты товары овощи цены деньги

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