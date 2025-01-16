Цены на некоторые продукты выросли на 204% — что подорожало и подешевело в Украине

Что больше всего подорожало в Украине и к чему готовиться дальше
В Украине в 2024 году, по данным Госстата, больше всего подорожали овощи борщевого набора, а именно капуста (+204%), морковь (+150%), картофель (+96,6%) и свекла (+71,3%). Также в списке с наибольшими темпами подорожания оказались и другие продукты и товары.
Как пояснил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, подорожание большей части потребительских товаров связано с ростом расходов на энергопотребление, оплату труда, а также с эффектом от ослабления курса гривны.
Что еще больше всего подорожало, по данным Госстата
Кроме овощей борщевого набора в списке оказались также и следующие товары:
- яблоки (+71,9%);
- масло сливочное (+40%);
- антибиотики импортные (+25,9%);
- мука пшеничная (+25,7%);
- сметана (+25,5%);
- сигареты с фильтром (+25,1%).
"По с.х культурам многое зависит от урожая и погодных условий (которые были хуже в прошлом году), мощностей для хранения, качества посевного материала, возможностей и ценовых условий для экспорта/импорта и др. факторов, которые по году играли в целом в минус", — пояснил Гетманцев.
В то же время в 2024 году были товары, которые и подешевели:
- свинина (-4,6%);
- пшено (-4,4%);
- сало (-4,2%);
- водка (-1,6%);
- дизельное топливо (-0,8%);
- сахар (-0,4%).
Гетманцев отметил, что на уменьшение цен на свинину и сало повлияло сокращение спроса на продукцию.
"По мясу, по данным профильных ассоциаций, несмотря на рост стоимости кормов, производители свинины и сала, наоборот, были вынуждены несколько уменьшать цены из-за сокращения внутреннего спроса на свою продукцию. Тогда как возможности для экспорта, в отличие от курятины, здесь являются ограниченными", — заметил Гетманцев.
Что повлияло на рост цен
По его словам, на подавляющую часть потребительских товаров и услуг, влияли следующие факторы:
- увеличение оплаты труда;
- эффект от ослабления курса гривны;
- рост расходов на энергопотребление.
"Все это вместе привело в 2024 году к ускорению инфляции в целом (с 5,1% на конец 2023 года до 12% на конец 2024 года), а по отдельным позициям, в частности борщевого набора, к галопирующему росту цен", — пояснил Гетманцев.
Он добавил, что, по оценкам НБУ, стоит рассчитывать на замедление инфляции, начиная со второй половины 2025 года.
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