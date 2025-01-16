Цены на некоторые продукты выросли на 204% — что подорожало и подешевело в Украине

Продуктовый магазин. Фото: Новини.LIVE

В Украине в 2024 году, по данным Госстата, больше всего подорожали овощи борщевого набора, а именно капуста (+204%), морковь (+150%), картофель (+96,6%) и свекла (+71,3%). Также в списке с наибольшими темпами подорожания оказались и другие продукты и товары.

Как пояснил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, подорожание большей части потребительских товаров связано с ростом расходов на энергопотребление, оплату труда, а также с эффектом от ослабления курса гривны.

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Кроме овощей борщевого набора в списке оказались также и следующие товары:

яблоки (+71,9%);

масло сливочное (+40%);

антибиотики импортные (+25,9%);

мука пшеничная (+25,7%);

сметана (+25,5%);

сигареты с фильтром (+25,1%).

"По с.х культурам многое зависит от урожая и погодных условий (которые были хуже в прошлом году), мощностей для хранения, качества посевного материала, возможностей и ценовых условий для экспорта/импорта и др. факторов, которые по году играли в целом в минус", — пояснил Гетманцев.

В то же время в 2024 году были товары, которые и подешевели:

свинина (-4,6%);

пшено (-4,4%);

сало (-4,2%);

водка (-1,6%);

дизельное топливо (-0,8%);

сахар (-0,4%).

Гетманцев отметил, что на уменьшение цен на свинину и сало повлияло сокращение спроса на продукцию.

"По мясу, по данным профильных ассоциаций, несмотря на рост стоимости кормов, производители свинины и сала, наоборот, были вынуждены несколько уменьшать цены из-за сокращения внутреннего спроса на свою продукцию. Тогда как возможности для экспорта, в отличие от курятины, здесь являются ограниченными", — заметил Гетманцев.

Что повлияло на рост цен

По его словам, на подавляющую часть потребительских товаров и услуг, влияли следующие факторы:

увеличение оплаты труда;

эффект от ослабления курса гривны;

рост расходов на энергопотребление.

"Все это вместе привело в 2024 году к ускорению инфляции в целом (с 5,1% на конец 2023 года до 12% на конец 2024 года), а по отдельным позициям, в частности борщевого набора, к галопирующему росту цен", — пояснил Гетманцев.

Он добавил, что, по оценкам НБУ, стоит рассчитывать на замедление инфляции, начиная со второй половины 2025 года.

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