Цены в Украине неустанно растут – за какие товары и услуги надо платить больше

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине продолжается общая тенденция к росту потребительских цен. Годовая инфляция в январе 2025 года остановилась на уровне 1,2% по сравнению с декабрем 2024-го. А разница с январем 2024 года составляет 12,9%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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Хотя темпы инфляции немного замедлились в январе, стоимость товаров и услуг до сих пор планомерно растет. От подорожания пострадали все сферы, больше всего — отрасль телекоммуникационной связи. Тарифы на местную телефонную связь поднялись на 29,1%, а мобильная выросла в цене на 15,6%.

"На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. На 5,5-0,9% выросли цены на овощи, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, хлеб, масло, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, фрукты, рыбу и продукты из рыбы", — говорится в сообщении.

Лидерами среди продуктов питания стали овощи, что неудивительно, учитывая зимний период, когда приходится завозить товары из-за границы или выращивать в теплицах. За месяц они подорожали в среднем на 5,5%. Также инфляция не пощадила:

подсолнечное масло (+2,8%);

безалкогольные напитки (2,2%);

хлеб (2,1%);

сыр (1,9%);

сливочное масло (1,5%).

Изменение потребительских цен на товары и услуги в Украине. Фото: Госстат

Зато некоторые товары подешевели. За январь куриные яйца упали в стоимости сразу на 23%. Одежда и обувь стоят дешевле на 5,6% и 5,4% соответственно.

Цены на транспортные услуги инфляция таки зацепила. Они выросли на 1,4%, а причиной стало подорожание проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 2,5%. Плюс топливо и масла стоят на 2,1% больше.

Напомним, в первом полугодии 2025 года в Украине продолжат дорожать продукты питания. Ожидается рост цен на гречку, масло, сливочное масло и хлеб, однако куриные яйца могут подешеветь из-за низкого спроса.

Также мы писали, что Национальный банк повысил учетную ставку на 1%, поскольку хотел замедлить инфляцию. Регулятор пересматривает монетарную политику, когда приходит время остановить подорожание товаров/услуг. Учетная ставка является эффективным инструментом для этого.