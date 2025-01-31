Ціни на яйця спровокували ажіотаж – в якому супермаркеті продають за 2,99 грн (фото)

Українці вибирають курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Щоб економити на продуктах харчування, треба слідкувати за знижками у супермаркетах. Курячі яйця обходяться українцям у середньому 60-70 грн за десяток, але в деяких магазинах їх продають дешевше поштучно. Споживачі можуть заощадити до 50% на базовому продуктів.

Редакція Новини.LIVE знайшла супермаркет, в якому яйця коштують 2,99 грн.

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Знижки — це дуже швидкоплинне явище, тому не варто зволікати з покупками, якщо дізналися про акційну пропозиції в магазині. Курячі яйця є базовим продуктом, який використовують для безлічі страв щодня. Тому економія ніколи не завадить, особливо враховуючи, що середня вартість упаковки з 10 штук становить десь 65 грн по Україні.

Заощадити кошти можна за допомогою поштучного товару. Тобто не обов’язково обирати фасовані яйця, вони традиційно коштують дорожче. Редакція Новини.LIVE знайшла супермаркет, у якому продукт обійдеться надзвичайно бюджетно.

За 2,99 грн/шт. продають курячі яйця 2 категорії в мережі "Варус". За десяток доведеться віддати всього 30 грн, що наполовину дешевше, ніж середня вартість упаковки.

Ціни на курячі яйця у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на курячі яйця у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на курячі яйця у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на курячі яйця у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на курячі яйця у Варусі. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Це не єдина акційна пропозиція. В супермаркеті ще встановили знижку на яйця С0 — вони коштують 3,49 грн/шт. замість 4,69 грн/шт. Різниця у вартості сягнула 26%.

Ціни на курячі яйця у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на курячі яйця у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на курячі яйця у Варусі. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Потрібно розуміти, що дешевий товар не завжди здатен задовільнити потреби споживачів в інших характеристиках. Маючи бажання витратити менше коштів на продукти, треба бути готовим заплатити за курячі яйця меншого розміру. В асортименті Варусу представлено багато позицій, які відрізняються за ціною і водночас розміром. Яйця за 2,99 грн/шт. зовсім невеликі, а продукт за 3,49 грн/шт. — середній за об’ємом.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року продукти харчування відчутно подорожчали. Протягом першого півріччя 2025-го експерти також очікують цінові зрушення. Соняшникова олія і вершкове масло можуть коштувати на 10-20% більше, а кілограм гречки підніметься у вартості до 60 грн.

Також ми писали, що в одному з популярних супермаркетів встановили знижки на курячі гомілки і крила. Економія становить 20-24%, тож споживачам вигідно купувати продукт саме там. Йдеться про мережу "АТБ", де курятину продавали за 8 грн/100 г у середньому.