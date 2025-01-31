Цены на яйца спровоцировали ажиотаж – в каком супермаркете продают за 2,99 грн (фото)

Украинцы выбирают куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Чтобы экономить на продуктах питания, надо следить за скидками в супермаркетах. Куриные яйца обходятся украинцам в среднем 60-70 грн за десяток, но в некоторых магазинах их продают дешевле поштучно. Потребители могут сэкономить до 50% на базовом продукте.

Редакция Новини.LIVE нашла супермаркет, в котором яйца стоят 2,99 грн.

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Скидки — это очень скоротечное явление, поэтому не стоит медлить с покупками, если узнали об акционном предложении в магазине. Куриные яйца являются базовым продуктом, который используют для множества блюд ежедневно. Поэтому экономия никогда не помешает, особенно учитывая, что средняя стоимость упаковки из 10 штук составляет где-то 65 грн по Украине.

Сэкономить деньги можно с помощью поштучного товара. То есть не обязательно выбирать фасованные яйца, они традиционно стоят дороже. Редакция Новини.LIVE нашла супермаркет, в котором продукт обойдется чрезвычайно бюджетно.

За 2,99 грн/шт. продают куриные яйца 2 категории в сети "Варус". За десяток придется отдать всего 30 грн, что вполовину дешевле, чем средняя стоимость упаковки.

Цены на куриные яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Цены на куриные яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Цены на куриные яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Цены на куриные яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Цены на куриные яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Это не единственное акционное предложение. В супермаркете еще установили скидку на яйца С0 — они стоят 3,49 грн/шт. вместо 4,69 грн/шт. Разница в стоимости достигла 26%.

Цены на куриные яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Цены на куриные яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Цены на куриные яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Нужно понимать, что дешевый товар не всегда способен удовлетворить нужды потребителей в других характеристиках. Имея желание потратить меньше денег на продукты, надо быть готовым заплатить за куриные яйца меньшего размера. В ассортименте Варуса представлено много позиций, которые отличаются по цене и одновременно размеру. Яйца за 2,99 грн/шт. совсем небольшие, а продукт за 3,49 грн/шт. — средний по объему.

Напомним, в конце 2024 года продукты питания ощутимо подорожали. В течение первого полугодия 2025-го эксперты также ожидают ценовые сдвиги. Подсолнечное и сливочное масло могут стоить на 10-20% больше, а килограмм гречки поднимется в стоимости до 60 грн.

Также мы писали, что в одном из популярных супермаркетов установили скидки на куриные голени и крылья. Экономия составляет 20-24%, поэтому потребителям выгодно покупать продукт именно там. Речь идет о сети "АТБ", где курятину продавали по 8 грн/100 г в среднем.