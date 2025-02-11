Новые ценники в АТБ – сколько стоят яйца и что изменилось (фото)

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Супермаркеты чуть ли не ежедневно переписывают цены на продукты питания. Влияет инфляция и установление регулярных акционных предложений. Куриные яйца еще 5 февраля стоили дешевле в сети "АТБ", а по состоянию на 11 февраля подорожали. Причем в других супермаркетах стоимость товара достаточно конкурентная.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло с ценами на куриные яйца в АТБ.

Читайте также:

Сколько стоят яйца в АТБ

В ассортименте супермаркета много торговых марок на разный кошелек. В среднем фасованные яйца стоят 60-65 грн по Украине, но очень выгодно покупать товар поштучно. Потому что не нужно переплачивать за упаковку и бренд, иногда экономия получается до 50%.

Во вторник, 11 февраля, куриные яйца 1-й категории продают в АТБ по 3,93 грн/шт. Так что за десяток придется отдать почти 40 грн, что позволит сэкономить до 15 грн на минимальной стоимости упаковки. Они среднего размера, подходят для ежедневного бытового использования и приготовления повседневных блюд.

Цены на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Какие цены на яйца в "Варусе"

Для сравнения ценовых предложений мы также посетили супермаркет "Варус" в Киеве и нашли продукт поштучно. Яйца 2-й категории, то есть немного меньше по размеру, стоят 3,49 грн. Удастся сэкономить 44 копейки, или 4,40 грн на каждом десятке (тогда можно приобрести 11 яиц вместо десяти).

Плюс на выбор потребителей — товар за 4,59 грн/шт. (категория С0). Маркировка С0 означает высшую категорию продукта, такие яйца имеют средний вес от 65 до 75,9 г.

Цены на куриные яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Куриные яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Цены на куриные яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Куриные яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Куриные яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Напомним, редакция Новини.LIVE ранее находила нефасованные куриные яйца в "Варусе" по очень низкой цене — 2,99 грн/шт. Акция вызвала настоящий ажиотаж в супермаркете, потребители стояли в очереди, чтобы успеть купить товар.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп возмутился ростом цен на продукты питания, в частности на куриные яйца и бекон, которые подорожали в 2-3 раза. Он связал ситуацию с экономическими проблемами и ошибочными решениями предыдущего правительства.