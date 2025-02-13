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Які сорти огірків садити на городі для щедрого врожаю — поради

13 лютого 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Які сорти огірків найкращі — що посадити на городі для великого врожаю, поради дачникам
Дачник, який тримає зібраний врожай огірків у кошику. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб отримати гарний і смачний врожай огірків на городі, потрібно правильно вибрати сорт овочу, враховуючи клімат у регіоні. Ми розповідаємо, які сорти огірків варто обрати для посадки на городі для великого врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Найкращі сорти огірків для посадки на городі

Сорт "Ніжинський дар"

Це середньостиглий сорт, який не потребує особливого догляду, а також дає хрусткі, соковиті та запашні огірки. Ще плоди цього сорту вважаються стійкими до захворювань, мають м’яку негірку шкірку і підходять для вживання як у свіжому вигляді, так і для консервації. До того ж цей сорт завжди дає великий врожай.

Урожай огурцов
Зібраний врожай огірків у кошику. Фото: Pinterest

Сорт "Артист"

Це ранньостиглий сорт, який завжди дає великий врожай, витримує морози, стійкий до шкідників і різних хвороб. Огірки цього сорту виростають дуже смачними і вважаються універсальними в кулінарії. Кущі сорту починають плодоносити в червні та продовжують це робити аж до жовтня.

Сорт "Герцог"

Це ранньостиглий сорт, який дає великі, соковиті та ароматні плоди без гіркоти. А ще огірки виростають дуже смачними, хрумкими і солодкими, а також чудово смакують у свіжому вигляді. До того ж на одному вузлі з’являється по п’ять-шість огірків.

Огурцы
Багато огірків у ящику. Фото: Pixabay

Сорт "Аякс"

Це ультраранній сорт, який дає великий врожай, чудово переносить перевезення на великі дистанції і довго зберігається. А ще плоди цього сорту стійкі до огіркової мозаїки і борошнистої роси, підходять для вживання і продажу, а також не мають гіркоти.

Сорт "Акорд"

Це ранньостиглий сорт, який не потребує особливого догляду, дає великий врожай і смачні плоди. Насіння цих огірків гарно сходять і не потребують замочування. Крім того, ви зможете зібрати перший врожай вже за 45 днів після появи перших сходів.

Нагадаємо, ми писали про те, коли варто сіяти огірки на городі в 2025 році за місячним календарем. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини не можна садити після огірків на городі. 

Також ми повідомляли про те, як можна уникнути появу "пустоцвітів" на огірках.

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