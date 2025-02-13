Які сорти огірків найкращі — що посадити на городі для великого врожаю, поради дачникам

Дачник, який тримає зібраний врожай огірків у кошику. Фото: Freepik

Щоб отримати гарний і смачний врожай огірків на городі, потрібно правильно вибрати сорт овочу, враховуючи клімат у регіоні. Ми розповідаємо, які сорти огірків варто обрати для посадки на городі для великого врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Найкращі сорти огірків для посадки на городі

Сорт "Ніжинський дар"

Це середньостиглий сорт, який не потребує особливого догляду, а також дає хрусткі, соковиті та запашні огірки. Ще плоди цього сорту вважаються стійкими до захворювань, мають м’яку негірку шкірку і підходять для вживання як у свіжому вигляді, так і для консервації. До того ж цей сорт завжди дає великий врожай.

Зібраний врожай огірків у кошику. Фото: Pinterest

Сорт "Артист"

Це ранньостиглий сорт, який завжди дає великий врожай, витримує морози, стійкий до шкідників і різних хвороб. Огірки цього сорту виростають дуже смачними і вважаються універсальними в кулінарії. Кущі сорту починають плодоносити в червні та продовжують це робити аж до жовтня.

Сорт "Герцог"

Це ранньостиглий сорт, який дає великі, соковиті та ароматні плоди без гіркоти. А ще огірки виростають дуже смачними, хрумкими і солодкими, а також чудово смакують у свіжому вигляді. До того ж на одному вузлі з’являється по п’ять-шість огірків.

Багато огірків у ящику. Фото: Pixabay

Сорт "Аякс"

Це ультраранній сорт, який дає великий врожай, чудово переносить перевезення на великі дистанції і довго зберігається. А ще плоди цього сорту стійкі до огіркової мозаїки і борошнистої роси, підходять для вживання і продажу, а також не мають гіркоти.

Сорт "Акорд"

Це ранньостиглий сорт, який не потребує особливого догляду, дає великий врожай і смачні плоди. Насіння цих огірків гарно сходять і не потребують замочування. Крім того, ви зможете зібрати перший врожай вже за 45 днів після появи перших сходів.

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