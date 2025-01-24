Як зменшити пустоцвіт на огірках — поради та інструкції для городників

Огірки на грядці. Фото: Pinterest

Огірки — доволі популярна культура, яку вирощують майже на кожному городі. Проте часто городники стикаються із тим, що рослина цвіте пустоцвітом та не дає врожай.

Новини.LIVE діляться секретами досвідчених городників, як зменшити "пустоцвіти" на огірках.

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Як боротися з пустоцвітом на огірках

Дуже важливо повністю не прибирати пустоцвіти з рослини, адже це чоловічі квіти, які необхідні для запилення жіночих. Щоб зменшити кількість пустоцвіту на культурі — її стебло варто прищипувати.

Робити це варто не нижче 3-4 листка. Завдяки такому простому способу на огірках почнуть формуватися жіночі квіти із зав’язями і ви отримаєте щедрий врожай молодих огірочків.

Вирощування огірків. Фото: Pinterest

Раніше ми розповідали, що варто посадити біля огірків. Також ми писали, які ранні сорти солодкого перцю найкращі та дають багатий врожай.