Як зменшити пустоцвіт на огірках — поради та інструкції для городників

Огурцы на грядке. Фото: Pinterest

Огурцы - довольно популярная культура, которую выращивают почти на каждом огороде. Однако часто огородники сталкиваются с тем, что растение цветет пустоцветом и не дает урожай.

Новини.LIVE делятся секретами опытных огородников, как уменьшить "пустоцветы" на огурцах.

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Очень важно полностью не убирать пустоцветы с растения, ведь это мужские цветы, которые необходимы для опыления женских. Чтобы уменьшить количество пустоцвета на культуре — ее стебель стоит прищипывать.

Работать это стоит не ниже 3-4 листа. Благодаря такому простому способу на огурцах начнут формироваться женские цветы с завязями и вы получите щедрый урожай молодых огурчиков.

Выращивание огурцов. Фото: Pinterest

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