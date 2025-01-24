Як зменшити пустоцвіт на огірках — поради та інструкції для городників

Забудете о "пустоцветах" на огурцах — лайфхак для огородников
Огурцы - довольно популярная культура, которую выращивают почти на каждом огороде. Однако часто огородники сталкиваются с тем, что растение цветет пустоцветом и не дает урожай.
Новини.LIVE делятся секретами опытных огородников, как уменьшить "пустоцветы" на огурцах.
Как бороться с пустоцветом на огурцах
Очень важно полностью не убирать пустоцветы с растения, ведь это мужские цветы, которые необходимы для опыления женских. Чтобы уменьшить количество пустоцвета на культуре — ее стебель стоит прищипывать.
Работать это стоит не ниже 3-4 листа. Благодаря такому простому способу на огурцах начнут формироваться женские цветы с завязями и вы получите щедрый урожай молодых огурчиков.
Ранее мы рассказывали, что стоит посадить возле огурцов. Также мы писали, какие ранние сорта сладкого перца самые лучшие и дают богатый урожай.
Читайте Новини.LIVE!