Який ранній сорт огірків дасть щедрий врожай вже у травні — садівники дали пораду

Великий врожай огірків у ящику. Фото: shutterstock.com

Кожен городник та дачник мріє смакувати своїми натуральними свіжими огірочками вже навесні. Ранній же збір багатого врожаю цього овочу напряму залежить від правильного сорту. Серед безлічі варіантів один особливо себе зарекомендував. Садівники, що випробували цей сорт, стверджують, що вже у травні можна буде збирати огірки відрами.

Який ранній сорт огірків порадує шаленим врожаєм ще у травні, дізнавайтесь у нашій статті.

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Так, за словами фахівців, ультраранній сорт, а точніше гібрид, що ввібрав у себе найкращі характеристики — Аристократ F1. Він є самозапилюваним і вирощується як на грядках, так і в парниках.

Період вегетації становить лише 35–37 днів, що за правильного посіву та догляду дозволяє отримувати плоди вже на початку травня. А головне — середній урожай 5–6 кг з одного куща.

Особливості Аристократ F1:

рослина добре розвинена з потужним стеблом та розвиненою кореневою системою;

потребує підв'язки;

має високу стійкість до температурних коливань, посухи;

не боїться більшості грибкових хвороб цієї культури.

Які огірки дає Аристократ F1? Як підкреслюють садівники, огірки цього сорту мають темно-зелений колір, щільну текстуру, без порожнин. М'якоть хрустка, свіжа, ароматна, без гіркоти, що робить їх ідеальними для консервації, засолювання та споживання у свіжому вигляді. Довжина огірків становить 8-11 см, вага — 70-90 г.

Врожай огірків у кошику. Фото: depositphotos.com

Коли та як садити огірки Аристократ F1, щоб отримати врожай у травні — цінні поради

Щоб насолоджуватися свіжими огірками Аристократ F1 вже у травні, садівники радять дотримуватися наступних рекомендацій:

Наприкінці лютого або на початку березня посійте насіння на розсаду. Для покращення схожості та зміцнення майбутніх рослин, замочіть насіння перед посівом у стимуляторі росту. Використовуйте легкий, родючий субстрат. Температура для пророщування повинна бути в межах 25-28°C. Після появи 3-4 справжніх листків та за умови встановлення стабільної температури (не нижче 15°C вночі) розсаду можна висаджувати у відкритий ґрунт або теплицю. Після висадки рослин у відкритий ґрунт, забезпечте їх регулярним поливом, час від часу розпушуйте ґрунт та підживлюйте кущі комплексними добривами.

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