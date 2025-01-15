Як правильно сіяти баклажани на розсаду для щедрого врожаю — інструкція і поради дачникам

Великий врожай баклажанів у ящику. Фото: Pevex

Для отримання великого врожаю баклажанів їх спочатку потрібно посіяти на розсаду, а вже потім — у відкритий ґрунт. А щоб не припуститися помилки, досвідчені дачники розповіли, як правильно підготувати насіння і як посіяти цей овоч на розсаду.

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Крок 1 — підготовка ґрунту

Для розсади баклажанів потрібно мати легку і пухку землю, яку перед посадкою необхідно обробити окропом. Можете придбати готовий субстрат або зробити його власноруч — для цього вам потрібно взяти такі матеріали, як:

Річковий пісок — одна частина

Низинний торф — чотири частини

Компост або перегній — три частини

Крок 2 — підбір місткості

Розмір місткості залежить від того, чи будете ви пересаджувати потім розсаду. Зазвичай для неї використовують торф’яні пігулки або пластикові стаканчики. Але обов’язково обробіть місткість марганцівкою, перш ніж ви будете сіяти розсаду в ній.

Готова розсада баклажанів на столі. Фото: Decorexpro

Крок 3 — вибір насіння

Для розсади досвідчені дачники рекомендують обирати насіння гібридних сортів, адже воно дозволяє баклажанам гарно рости, а також бути стійкими до різних захворювань і негоди.

Як підготувати насіння баклажанів на розсаду

Перед посівом обов’язково прогрійте насіння, помістивши його до банки з теплою водою на три-п’ять хвилин і закривши кришкою. Потім покладіть насіння у 10% розчин перекису водню або марганцівки, залишивши в такому стані на 20 хвилин.

Можете ще загартувати насіння — для цього покладіть його між двох шматочків вологої тканини і залиште в такому вигляді в умовах кімнатної температури на один день.

Баклажанове насіння на тканині. Фото: Decorexpro

Потім покладіть насіння баклажанів до холодильника на п’ять годин, після чого знову перемістіть його в кімнату. Повторюйте цю процедуру впродовж семи днів. Після цього посійте по три насінини до кожного горщика і дочекайтеся перших сходів. Щойно вони з’являться, прищепіть паростки, залишивши найміцніший.

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