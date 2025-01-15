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Як посіяти баклажани на розсаду, щоб виростити міцні овочі

15 січня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно сіяти баклажани на розсаду для щедрого врожаю — інструкція і поради дачникам
Великий врожай баклажанів у ящику. Фото: Pevex
Христина Кучугурна - Редактор

Для отримання великого врожаю баклажанів їх спочатку потрібно посіяти на розсаду, а вже потім — у відкритий ґрунт. А щоб не припуститися помилки, досвідчені дачники розповіли, як правильно підготувати насіння і як посіяти цей овоч на розсаду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як правильно сіяти розсаду баклажанів

Крок 1 — підготовка ґрунту

Для розсади баклажанів потрібно мати легку і пухку землю, яку перед посадкою необхідно обробити окропом. Можете придбати готовий субстрат або зробити його власноруч — для цього вам потрібно взяти такі матеріали, як:

  • Річковий пісок — одна частина
  • Низинний торф — чотири частини
  • Компост або перегній — три частини

Крок 2 — підбір місткості

Розмір місткості залежить від того, чи будете ви пересаджувати потім розсаду. Зазвичай для неї використовують торф’яні пігулки або пластикові стаканчики. Але обов’язково обробіть місткість марганцівкою, перш ніж ви будете сіяти розсаду в ній.

Баклажаны
Готова розсада баклажанів на столі. Фото: Decorexpro

Крок 3 — вибір насіння

Для розсади досвідчені дачники рекомендують обирати насіння гібридних сортів, адже воно дозволяє баклажанам гарно рости, а також бути стійкими до різних захворювань і негоди. 

Як підготувати насіння баклажанів на розсаду

Перед посівом обов’язково прогрійте насіння, помістивши його до банки з теплою водою на три-п’ять хвилин і закривши кришкою. Потім покладіть насіння у 10% розчин перекису водню або марганцівки, залишивши в такому стані на 20 хвилин.

Можете ще загартувати насіння — для цього покладіть його між двох шматочків вологої тканини і залиште в такому вигляді в умовах кімнатної температури на один день. 

Семена баклажанов
Баклажанове насіння на тканині. Фото: Decorexpro

Потім покладіть насіння баклажанів до холодильника на п’ять годин, після чого знову перемістіть його в кімнату. Повторюйте цю процедуру впродовж семи днів. Після цього посійте по три насінини до кожного горщика і дочекайтеся перших сходів. Щойно вони з’являться, прищепіть паростки, залишивши найміцніший. 

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно поливати баклажани на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна позбутися колорадського жука на баклажанах. 

Також ми повідомляли про те, що не можна садити біля баклажанів на городі.

овочі поради город розсада баклажан

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