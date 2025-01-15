Как правильно сеять баклажаны на рассаду для щедрого урожая — инструкция и советы дачникам

Большой урожай баклажанов в ящике. Фото: Pevex

Для получения большого урожая баклажанов их сначала нужно посеять на рассаду, а уже потом — в открытый грунт. А чтобы не допустить ошибки, опытные дачники рассказали, как правильно подготовить семена и как посеять этот овощ на рассаду.

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Как правильно сеять рассаду баклажанов

Шаг 1 — подготовка почвы

Для рассады баклажанов нужно иметь легкую и рыхлую землю, которую перед посадкой необходимо обработать кипятком. Можете приобрести готовый субстрат или сделать его своими руками — для этого вам нужно взять такие материалы, как

Речной песок — одна часть

Низинный торф — четыре части

Компост или перегной — три части

Шаг 2 — подбор емкости

Размер емкости зависит от того, будете ли вы пересаживать потом рассаду. Обычно для нее используют торфяные таблетки или пластиковые стаканчики. Но обязательно обработайте емкость марганцовкой прежде, чем вы будете сеять рассаду в ней.

Готовая рассада баклажанов на столе. Фото: Decorexpro

Шаг 3 — выбор семян

Для рассады опытные дачники рекомендуют выбирать семена гибридных сортов, ведь они позволяют баклажанам хорошо расти, а также быть устойчивыми к различным заболеваниям и непогоде.

Как подготовить семена баклажанов на рассаду

Перед посевом обязательно прогрейте семена, поместив их в банку с теплой водой на три-пять минут и закрыв крышкой. Затем положите семена в 10% раствор перекиси водорода или марганцовки, оставив в таком состоянии на 20 минут.

Можете еще закалить семена — для этого положите их между двух кусочков влажной ткани и оставьте в таком виде в условиях комнатной температуры на один день.

Баклажановые семена на ткани. Фото: Decorexpro

Потом положите семена баклажанов в холодильник на пять часов, после чего снова переместите их в комнату. Повторяйте эту процедуру в течение семи дней. После этого посейте по три семени в каждый горшок и дождитесь первых всходов. Как только они появятся, прищипните ростки, оставив самый крепкий.

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