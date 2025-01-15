Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как посеять баклажаны на рассаду, чтобы вырастить крепкие овощи arrow

Как посеять баклажаны на рассаду, чтобы вырастить крепкие овощи

15 января 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно сеять баклажаны на рассаду для щедрого урожая — инструкция и советы дачникам
Большой урожай баклажанов в ящике. Фото: Pevex
Кристина Кучугурная - Редактор

Для получения большого урожая баклажанов их сначала нужно посеять на рассаду, а уже потом — в открытый грунт. А чтобы не допустить ошибки, опытные дачники рассказали, как правильно подготовить семена и как посеять этот овощ на рассаду.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Как правильно сеять рассаду баклажанов

Шаг 1 — подготовка почвы

Для рассады баклажанов нужно иметь легкую и рыхлую землю, которую перед посадкой необходимо обработать кипятком. Можете приобрести готовый субстрат или сделать его своими руками — для этого вам нужно взять такие материалы, как

  • Речной песок — одна часть
  • Низинный торф — четыре части
  • Компост или перегной — три части

Шаг 2 — подбор емкости

Размер емкости зависит от того, будете ли вы пересаживать потом рассаду. Обычно для нее используют торфяные таблетки или пластиковые стаканчики. Но обязательно обработайте емкость марганцовкой прежде, чем вы будете сеять рассаду в ней.

Баклажаны
Готовая рассада баклажанов на столе. Фото: Decorexpro

Шаг 3 — выбор семян

Для рассады опытные дачники рекомендуют выбирать семена гибридных сортов, ведь они позволяют баклажанам хорошо расти, а также быть устойчивыми к различным заболеваниям и непогоде.

Как подготовить семена баклажанов на рассаду

Перед посевом обязательно прогрейте семена, поместив их в банку с теплой водой на три-пять минут и закрыв крышкой. Затем положите семена в 10% раствор перекиси водорода или марганцовки, оставив в таком состоянии на 20 минут.

Можете еще закалить семена — для этого положите их между двух кусочков влажной ткани и оставьте в таком виде в условиях комнатной температуры на один день.

Семена баклажанов
Баклажановые семена на ткани. Фото: Decorexpro

Потом положите семена баклажанов в холодильник на пять часов, после чего снова переместите их в комнату. Повторяйте эту процедуру в течение семи дней. После этого посейте по три семени в каждый горшок и дождитесь первых всходов. Как только они появятся, прищипните ростки, оставив самый крепкий.

Напомним, мы писали о том, как правильно поливать баклажаны на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как можно избавиться от колорадского жука на баклажанах.

Также мы сообщали о том, что нельзя сажать возле баклажанов на огороде.

овощи советы огород рассада баклажан

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:22 СМИ сообщили, чего Путин хочет достичь на переговорах с Трампом

23:04 Из СИЗО на войну — командир РДК о методах мобилизации в РФ

23:03 Командира судили за халатное отношение к службе — что натворил

23:02 В Воронежской области РФ дроны атаковали нефтебазу

23:00 Яремчук забил красивый гол в Греции в ворота россиянина — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:47 Продление отсрочки через Резерв+ — кому оно доступно

22:39 Известный ведущий из ВСУ опроверг новости о ранении на фронте

22:34 У Трампа выразились насчет возвращения Украине захваченных земель

22:33 Воспринял повестку как шутку от ТЦК — наказал ли суд мужчину

22:07 Командир РДК раскрыл, какие военные входят в его подразделение

23:22 СМИ сообщили, чего Путин хочет достичь на переговорах с Трампом

23:04 Из СИЗО на войну — командир РДК о методах мобилизации в РФ

23:03 Командира судили за халатное отношение к службе — что натворил

23:02 В Воронежской области РФ дроны атаковали нефтебазу

23:00 Яремчук забил красивый гол в Греции в ворота россиянина — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:47 Продление отсрочки через Резерв+ — кому оно доступно

22:39 Известный ведущий из ВСУ опроверг новости о ранении на фронте

22:34 У Трампа выразились насчет возвращения Украине захваченных земель

22:33 Воспринял повестку как шутку от ТЦК — наказал ли суд мужчину

22:07 Командир РДК раскрыл, какие военные входят в его подразделение

Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Text

13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

Text

10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

Text

08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно