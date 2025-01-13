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На городі буде більше місця — як виростити огірки на шпалерах

13 січня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як виростити огірки на шпалерах — відеоінструкція
Чоловік, який збирає врожай огірків. Фото: House of Tents
Христина Кучугурна - Редактор

Існує декілька ефективних способів вирощування огірків, і одним з них вважається розвиток цих овочів на шпалерах. Досвідчені дачники показали, як виростити огірки цим методом, і розповіли, які існують переваги використання цього способу.

Відповідним відеороликом поділилися на каналі "Ogorodstyle" в TikTok.

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Інколи буває так, що на городі немає місце для посадки огірків або ж вони займають багато вільного простору. Для цього існує спосіб вирощування цих овочів на шпалерах, який допоможе вам не тільки зекономити місце на городі, а й зібрати великий врожай огірків.

Огурцы
Вирощені огірки на городі. Фото: Pinterest

Вирощування огірків на шпалерах — як це зробити

Щоб виростити великий врожай огірків на городі, спочатку потрібно зробити каркас із дерева або підручних матеріалів. У жодному випадку не використовуйте клеєний або зрощений брус, адже так у вас не вийде виростити великий врожай.

Далі натягніть сітку з великою коміркою, а щоб її закріпити, використайте стяжки або степлер. Так у вас вийдуть правильні шпалери, на яких будуть розвиватися огірки, а ви зможете зібрати величезний врожай смачних овочів на власній городній ділянці.

@ogorodstyle

Огірки на шпалері мають ряд переваг: 1. Більший урожай з м/кв. 2. Зручно збирати. 3. Менше хворіють. 4. Раніше дозрівають. 5. Грядки мають естетичний вигляд) #огород #високігрядки #садівництво #огірки #шпалера

♬ В далині за селом - Володимир Іжицький

Переваги вирощування огірків на шпалері

Вирощування огірків цим методом має декілька переваг, на які варто звернути свою увагу. По-перше, з одного квадратного метра можна зібрати багато смачних плодів, а по-друге, вам буде зручно ходити й збирати врожай огірків.

Ще овочі, посаджені цим способом, рідше страждають від якихось захворювань і раніше дають перші плоди. До того ж вирощуючи огірки на шпалерах, вам вдасться зробити свій город охайнішим. Річ у тім, що цей метод допоможе зекономити місце на ділянці та створити красу на городі.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна посадити огірки на городі німецьким способом. 

Раніше ми розповідали про те, як збільшити врожай огірків за допомогою тирси. 

Також ми повідомляли про те, які сорти огірків можна посадити на своєму городі. 

овочі поради город ефективні способи огірки

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