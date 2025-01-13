Як виростити огірки на шпалерах — відеоінструкція

Чоловік, який збирає врожай огірків. Фото: House of Tents

Існує декілька ефективних способів вирощування огірків, і одним з них вважається розвиток цих овочів на шпалерах. Досвідчені дачники показали, як виростити огірки цим методом, і розповіли, які існують переваги використання цього способу.

Відповідним відеороликом поділилися на каналі "Ogorodstyle" в TikTok.

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Інколи буває так, що на городі немає місце для посадки огірків або ж вони займають багато вільного простору. Для цього існує спосіб вирощування цих овочів на шпалерах, який допоможе вам не тільки зекономити місце на городі, а й зібрати великий врожай огірків.

Вирощені огірки на городі. Фото: Pinterest

Вирощування огірків на шпалерах — як це зробити

Щоб виростити великий врожай огірків на городі, спочатку потрібно зробити каркас із дерева або підручних матеріалів. У жодному випадку не використовуйте клеєний або зрощений брус, адже так у вас не вийде виростити великий врожай.

Далі натягніть сітку з великою коміркою, а щоб її закріпити, використайте стяжки або степлер. Так у вас вийдуть правильні шпалери, на яких будуть розвиватися огірки, а ви зможете зібрати величезний врожай смачних овочів на власній городній ділянці.

Переваги вирощування огірків на шпалері

Вирощування огірків цим методом має декілька переваг, на які варто звернути свою увагу. По-перше, з одного квадратного метра можна зібрати багато смачних плодів, а по-друге, вам буде зручно ходити й збирати врожай огірків.

Ще овочі, посаджені цим способом, рідше страждають від якихось захворювань і раніше дають перші плоди. До того ж вирощуючи огірки на шпалерах, вам вдасться зробити свій город охайнішим. Річ у тім, що цей метод допоможе зекономити місце на ділянці та створити красу на городі.

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