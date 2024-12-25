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Які сорти огірків краще садити на городі — поради дачникам

25 грудня 2024 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Найкращі сорти огірків, які варто посадити на городі — корисні поради
Жінка, яка тримає врожай огірків. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Перш, ніж садити огірки на городі, необхідно обрати сорти, які дадуть солодкі та хрусткі плоди, а це зробити доволі нелегко. Однак досвідчені городники розповіли, які сорти цього популярного овоча вважаються найкращими для посадки у відкритому ґрунті.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Найкращі сорти огірків для посадки на городі

Сорт "Амелія F1"

В огірках цього сорту маленькі горбки, майже немає насіння і жодної гіркоти. До того ж цей сорт дає рясний врожай аж до холодів, вміє стійко витримувати зміни температури повітря, а також різні захворювання, зокрема, борошнисту росу.

Амелия F1
Сорт огірків "Амелія F1". Фото: Planto.sk

Сорт "Бінго F1"

Особливістю цього сорту є той факт, що з одного пучка насіння виростає до десяти огірків пікулів. До того ж огірки цього сорту чудово себе почувають як у відкритому, так і в закритому ґрунті, а також не страждають від поганого освітлення. Причому на одному квадратному метрі можна зібрати 16-18 кілограмів овочів. 

Бинго F1
Огірки сорту "Бінго F1". Фото: Decorexpro

Сорт "Гірлянда F1"

Плоди цього сорту виростають негіркими, але рослина має слабкі гілки, тому краще формувати їх в одне стебло. Цей сорт дає великий врожай темно-зелених, ароматних і солодких огірків. Ще такі огірки витримують кореневу гниль і борошнисту росу.

Гирлянда F1
Огірки сорту "Гірлянда F1" у теплиці. Фото: Pinterest

Сорт "Пальчик"

Це ранньостиглий сорт, який краще садити у відкритому ґрунті. Плоди цього сорту мають великі горбки, довгасту форму і світлі смужки на шкірці. Урожай з цього сорту можна збирати кожні два-три дні, адже плоди можуть втратити форму.

Пальчик
Огірки сорту "Пальчик". Фото: MIgardener

Сорт "Шанхайський довгий"

Плоди цього сорту дуже смачні, не мають гіркоти і чудово підходять як для свіжих салатів, так і для закруток. Але рослину краще підв’язувати до шпалери, адже вона сильно плететься. Врожай цей сорт дає аж до перших заморозків, а ще він стійко витримує основні захворювання.

Шанхайский длинный
Огірки сорту "Шанхайський довгий". Фото: tomathouse.com

Нагадаємо, ми писали про те, як підготувати город для майбутнього врожаю огірків. 

Раніше ми розповідали про те, яким сортам огірків не потрібен особливий догляд. 

Також ми повідомляли про те, як можна зберегти огірки свіжими в зимову пору року.

овочі поради город урожай огірків огірки сорт

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