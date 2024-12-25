Найкращі сорти огірків, які варто посадити на городі — корисні поради

Жінка, яка тримає врожай огірків. Фото: Pinterest

Перш, ніж садити огірки на городі, необхідно обрати сорти, які дадуть солодкі та хрусткі плоди, а це зробити доволі нелегко. Однак досвідчені городники розповіли, які сорти цього популярного овоча вважаються найкращими для посадки у відкритому ґрунті.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Сорт "Амелія F1"

В огірках цього сорту маленькі горбки, майже немає насіння і жодної гіркоти. До того ж цей сорт дає рясний врожай аж до холодів, вміє стійко витримувати зміни температури повітря, а також різні захворювання, зокрема, борошнисту росу.

Сорт огірків "Амелія F1". Фото: Planto.sk

Сорт "Бінго F1"

Особливістю цього сорту є той факт, що з одного пучка насіння виростає до десяти огірків пікулів. До того ж огірки цього сорту чудово себе почувають як у відкритому, так і в закритому ґрунті, а також не страждають від поганого освітлення. Причому на одному квадратному метрі можна зібрати 16-18 кілограмів овочів.

Огірки сорту "Бінго F1". Фото: Decorexpro

Сорт "Гірлянда F1"

Плоди цього сорту виростають негіркими, але рослина має слабкі гілки, тому краще формувати їх в одне стебло. Цей сорт дає великий врожай темно-зелених, ароматних і солодких огірків. Ще такі огірки витримують кореневу гниль і борошнисту росу.

Огірки сорту "Гірлянда F1" у теплиці. Фото: Pinterest

Сорт "Пальчик"

Це ранньостиглий сорт, який краще садити у відкритому ґрунті. Плоди цього сорту мають великі горбки, довгасту форму і світлі смужки на шкірці. Урожай з цього сорту можна збирати кожні два-три дні, адже плоди можуть втратити форму.

Огірки сорту "Пальчик". Фото: MIgardener

Сорт "Шанхайський довгий"

Плоди цього сорту дуже смачні, не мають гіркоти і чудово підходять як для свіжих салатів, так і для закруток. Але рослину краще підв’язувати до шпалери, адже вона сильно плететься. Врожай цей сорт дає аж до перших заморозків, а ще він стійко витримує основні захворювання.

Огірки сорту "Шанхайський довгий". Фото: tomathouse.com

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