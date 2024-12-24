Що не можна садити після огірків — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай огірків. Фото: Pexels

Після врожаю огірків ґрунт втрачає багато поживних компонентів і йому потрібен час на відновлення. Досвідчені дачники пояснили, які рослини варто вирощувати на грядках після колючих пузанчиків.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Досвідчені дачники не радять саджати огірки в одному і тому ж місці два роки поспіль, знає чи не кожен городник. Ця культура дуже виснажує ґрунт і тому, після їх врожаю необхідно саджати невибагливі рослини, які приберуть шкідників та покращать стан грядок:

редис

капуста

цибуля та часник

бобові (горох, квасоля)

зелені добрива

Людина із врожаєм огірків. Фото: Pexels

Досвідчені дачники не рекомендують саджати на грядки після огірків також представників — гарбуз, кабачок, цукіні, патисон, кавун, диня. Рослини будуть часто "хворіти" та їх будуть нищити шкідники.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна зберегти зібраний врожай огірків взимку. Ми також розповідали про те, як можна ефективно врятувати огірки від бурої плямистості.