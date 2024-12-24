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Не сажайте эти культуры после огурцов — останетесь без урожая

24 декабря 2024 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Что нельзя сажать после огурцов – советы дачникам
Человек, собирающий урожай огурцов. Фото: Pexels
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

После урожая огурцов почва теряет много питательных компонентов и ему нужно время на восстановление. Опытные дачники объяснили, какие растения следует выращивать на грядках после колючих пузанчиков.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Опытные дачники не советуют сажать огурцы в одном и том же месте два года подряд, знает ли каждый огородник. Эта культура очень истощает почву, и поэтому после их урожая необходимо сажать неприхотливые растения, которые уберут вредителей и улучшат состояние грядок:

  • редис;
  • капуста;
  • лук и чеснок;
  • бобовые (горох, фасоль);
  • зеленые удобрения.
как вырастить щедрый урожай огурцов
Человек с урожаем огурцов. Фото: Pexels

Опытные дачники не рекомендуют сажать на грядки после огурцов также представителей — тыкву, кабачок, цуккини, патиссон, арбуз, дыню. Растения будут часто "болеть", и их будут уничтожать вредители.

Напомним, мы писали о том, как можно сберечь собранный урожай огурцов зимой. Мы также рассказывали о том, как можно эффективно спасти огурцы от бурой пятнистости.

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