Что нельзя сажать после огурцов – советы дачникам

Не сажайте эти культуры после огурцов — останетесь без урожая
После урожая огурцов почва теряет много питательных компонентов и ему нужно время на восстановление. Опытные дачники объяснили, какие растения следует выращивать на грядках после колючих пузанчиков.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Культуры, которые восстанавливают почву для выращивания огурцов
Опытные дачники не советуют сажать огурцы в одном и том же месте два года подряд, знает ли каждый огородник. Эта культура очень истощает почву, и поэтому после их урожая необходимо сажать неприхотливые растения, которые уберут вредителей и улучшат состояние грядок:
- редис;
- капуста;
- лук и чеснок;
- бобовые (горох, фасоль);
- зеленые удобрения.
Опытные дачники не рекомендуют сажать на грядки после огурцов также представителей — тыкву, кабачок, цуккини, патиссон, арбуз, дыню. Растения будут часто "болеть", и их будут уничтожать вредители.
Напомним, мы писали о том, как можно сберечь собранный урожай огурцов зимой. Мы также рассказывали о том, как можно эффективно спасти огурцы от бурой пятнистости.
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